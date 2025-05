Bessent ähvardas kõnelustega venitavaid riike maksimaalsete tollidega

Bessent ütles pühapäeval, et tollimaksude määrad tõstetakse riikidel, mis ei pea läbirääkimisi heas usus, tasemele, millest president Donald Trump teatas 2. aprillil, kui ta kuulutas välja oma kavatsuse vabastada USA ebaõiglasest kaubandussüsteemist. See on märk karmima positsiooni võtmisest Washingtonis, tõdes väljaanne Financial Times (FT).

Riigid saavad pöördumise, milles kirjeldatakse neid maksimaalseid tollimaksu määrasid, kui nad ei pea läbirääkimisi heas usus, ütles rahandusminister telekanalile NBC.

"Mõned riigid olid 10 protsendi juures, mõned olid oluliselt kõrgemal," ütles ta. "Kui te ei taha läbirääkimisi pidada, siis see hüppab tagasi 2. aprilli tasemele," lisas Bessent.

Karmim joon näitab, kui pingeliseks on läbirääkimised tollimaksude üle on muutunud ja on vastuolus president Trumpi hiljutise kiitlemisega, et riigid kiirustavad Washingtoniga läbirääkimisi pidama, tõdes FT.

Trump teatas 2. aprillil, et peaaegu kogu impordile kehtestatakse 10-protsendiline tollimaks, kuid ta teatas ka ulatuslikest vastastikustest tollimaksudest, mis olid mõeldud vastusena USA ekspordile kehtestatud tollidele.

Pärast eelmise kuu teadaannet ulatusid USA tollitariifid Hiina kaupadele 145 protsendini. Kuid eelmisel esmaspäeval allkirjastasid need kaks riiki lepingu, millega vähendavad teineteise kaupade tollimakse vähemalt 90 päevaks, kusjuures USA poolt Hiinale sel aastal kehtestatud täiendavad tollimaksud langevad 30 protsendini ja Hiina omad 10 protsendini.

Kagu-Aasia riigid said 2. aprillil samuti kõrgete tollimaksude osaliseks, kui Trump väitis, et USA vabaneb ebaõiglaste kaubanduspiirangute ikkest. Kambodžale määrati 49-protsendiline tollimäär, millele järgnesid tihedalt Laos 48 protsendiga ja Vietnam 46 protsendiga.

Mehhiko ja Kanada, mis on Trumpiga kaubanduse üle sageli vaielnud, pääsesid Trumpi määratud vastastikustest tollimaksudest. Samas 25-protsendilised tollimaksud kaupadele, mis ei vasta 2020. aasta USMCA kaubanduslepingu tingimustele USA-ga, jäid kehtima.

Ühendkuningriigist sai aga mai alguses esimene riik, mis sõlmis Trumpiga lepingu pärast seda, kui Trump alustas oma kaubandussõda. London kindlustas endale auto- ja teraseekspordi tollide kärped, kuid ei pääsenud enamiku kaupade suhtes kehtestatud 10-protsendilisest maksust.

Bessent püüdis pühapäeval vaigistada ka muret Moody'si reedese otsuse pärast langetada USA krediidireitingut tipptasemelt, AAA-tasemelt Aa1-le, viidates kasvavale valitsuse võlale ja suurenevale eelarvepuudujäägile. Bessent suunas tervaiku endisele presidendile Joe Bidenile: "See on Bideni administratsioon ja kulutused, mida oleme viimase nelja aasta jooksul näinud. Meie oleme kindlalt otsustanud kulutusi vähendada ja majandust kasvatada."