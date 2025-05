Starmer lubas karmistada sisserändereegleid

Starmer andis pressikonverentsi ning tutvustas uusi meetmeid sisserände piiramiseks. Peaminister tutvustas Valget raamatut, millega valitsus hakkab rännet reguleerima.

Võimud karmistavad välismaalaste töölevõtmise ja elamisloa saamise korda.

Tööandjatel keelatakse välistööliste palkamine, kui nad ei suuda kohalikke töötajaid koolitada. Tööviisasid hakatakse väljastama ainult kõrgharidust nõudvate töökohtade täitmiseks, erand tehakse ainult nende ametikohtade puhul, kus ei ole piisavalt töökäsi, vahendas The Times.

Ühtekuuluvuse suurendamiseks peavad kõik sisserändajad õppima kõrgemal tasemel inglise keelt. Starmer ise kirjeldas reforme kui kõige põhjalikumat plaani rände vähendamiseks ja lubas riigipiirid taas kontrolli alla võtta.

Valitsus tahab uute reformidega lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Sisseränne Suurbritanniasse on jõudnud rekordtasemele ning valitsus tahab seda oluliselt piirata. Samuti tahab valitsus tuua majanduslikult mitteaktiivsed Briti kodanikud tööturule tagasi.

Starmer ise lubas, et sisseränne Suurbritanniasse väheneb.

"Lubage mul öelda nii, rahvad sõltuvad reeglitest, õiglastest reeglitest. Mõnikord on need pandud kirja, sageli mitte. Kuid igal juhul kujundavad need meie väärtushinnanguid, suunavad meid meie õiguste aga ka meie kohustuste poole," rääkis Starmer.

Praegune rändesüsteem kaotab avalikkuse usaldust ning rändevastane Reform suurendab riigis toetust.

Ajaleht The Times toob seetõttu välja, et Starmeri retoorika viitab sellele, et leiboristid tahavad nüüd vähendada vahet Nigel Farage'i parempopulistliku erakonnaga Reform, viimane on kerkinud juba Suurbritannia populaarseimaks parteiks.