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Andy Burnhamist sai Suurbritannia uus peaminister

Välismaa
Andy Burnham
Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/ Oli SCARFF/AFP
Välismaa

Briti Tööpartei juhist Andy Burnhamist sai Suurbritannia uus peaminister. Burnham on riigi seitsmes peaminister viimase kümne aasta jooksul.

Burnham vahetas peaministrina välja kaks aastat ametis olnud Keir Starmeri. 

Enne kuningas Charlesiga kohtumist ja ametliku lahkumispalve esitamist pidas Starmer lühikese lahkumiskõne. Seejärel võttis Burnham vastu kuninga palve asuda peaministri ametisse. 

Uus valitsusjuht lubab riigi toimimise ümber korraldada, et keskenduda rohkem inimestele korda minevatele probleemidele, nagu elukalliduse kriis ja puudulikud avalikud teenused.

Burnham pidas esmaspäeval oma esimese kõne peaministrina.

"Saabusin just Buckinghami paleest, kus võtsin vastu Tema Majesteedi kuninga kutse moodustada valitsus," ütles ta."Mõistan selgelt, et olen viimase kümne aasta jooksul juba kuues inimene, kes siia tänavale astub. Alates 2016. aastast seitsmes peaminister. See teeb praegusest järelemõtlemise ja uue sihikindluse hetke." 

"Suurbritannia peab näitama maailmale, et suudame taas saavutada stabiilsuse, ja see ongi meie väljakutse: panna poliitika toimima," lausus Burnham. 

"Teeme sellest hetkest Suurbritannia jaoks pöördepunkti, tuues kaasa viimase 40 aasta suurimad muutused. Luues uue poliitilise ja majandusliku mudeli," sõnas ta.

Burnham pole detailselt enda valitsemisplaani kirjeldanud, küll aga on ta lubanud ellu viia "suurima võimu ümberjaotamise riigi ajaloos". Tema fookuses on Whitehall – valitsusasutuste keskus Londonis –, mis on tema sõnul kogunud Briti regioonide arvelt liiga palju võimu. 

Burnhami sõnul peab ka Suurbritannia ka oma tööstuse üles ehitama. Ta lubas toetada kodumaist tootmist ja võimekust kriitilistes sektorites, nagu terasetööstus, riigikaitse, energeetika, toiduainetööstus ja põllumajandus.

"Veel sel aastal esitan Suurbritanniale uue, kümneaastase tegevuskava," lisas ta.

"Saan juba praegu midagi ära teha, et anda inimestele veidi hingetõmbeaega ja aidata neil elukallidusega toime tulla. Osa neist meetmetest, sealhulgas ka selle, kuidas neid rahastatakse, avalikustan juba homme," märkis Burnham.

Ülikoolihariduse asemel soovib uus peaminister panna suuremat rõhku tehnilisele ja kutsekvalifikatsioonile. Ta lubas luua süsteemi, mis põhineb akadeemilise ja tehnilise hariduse võrdsusel.

Burnhami lubas ellu viia ka suurima munitsipaal- ja sotsiaalmajade ehitusprogrammi alates 1945. aasta sõjajärgsest perioodist.

Samuti on Burnham lubanud kinni pidada Tööpartei valitsuse poolt endale seatud eelarvereeglitest, mis nõuavad jooksvate kulude katmist tuludega, ning erakonna valimisprogrammi lubadusest mitte tõsta töötavate inimeste makse.

Esimeste ülesannete seas on Burnhamil uue valitsuskabineti moodustamine.

Reedel valiti Burnham võimuloleva Tööpartei juhiks. 

Erakond ootab Burnhamilt võitu parempopulistide üle 2029. aasta parlamendivalimistel. Brexiti-veterani Nigel Farage'i erakond Reform UK on küsitlustes juba mitu kuud esikohal olnud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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