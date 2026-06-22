Burnham pürgib uueks Briti peaministriks

Makerfieldi vahevalimised võitnud ning esmaspäeval parlamendiliikme ametivande andnud Burnham kinnitas sotsiaalmeedias, et tahab saada uueks Briti peaministriks.

Pärast Starmeri esmaspäevast teadaannet, et ta lahkub peaministri kohalt, tegi Burnham sotsiaalmeediapostituse, kus tänas Starmerit ning kinnitas, et seab üles oma kandidatuuri.

"Riik vajab stabiilsust, asjalikkust ja pidevat tähelepanu kõige olulisematele probleemidele – ning seda me ka tagame. Edasi liikudes peab meie peamine eesmärk olema ühine pingutus, et viia riik tagasi sinna, kus me kõik seda näha soovime," sõnas ta.

Ta kirjutas, et inimesed ootavad edusamme majanduskasvu edendamisel, elukalliduse leevendamisel, avalikes teenustes, elamumajanduses ja noortele uute võimaluste loomisel.

"Poliitilised muutused ei tohi kunagi viia tähelepanu kõrvale meie kohustusest parandada elanike elujärge," rõhutas ta.

Vahevalimistel võidutsenud Burnham on ülekaalukas soosik Ühendkuningriigi järgmise peaministri kohale.

Enne teadaannet Starmeri tagasiastumisest, kirjutas Briti meedia, et Burnham soovib Suurbritannia juhtimise üle võtta septembris.

Meedia teatel tunneb Burnhami leer veel muret, et ta ei pruugi olla riigi juhtimiseks veel valmis, kuna ta on viimase kümnendi veetnud Londonist eemal ning tegelenud peamiselt kohalike küsimustega.

Temast saaks viimase kümne aasta jooksul seitsmes Suurbritannia peaminister.

Võimalik rivaal avaldas Burnhamile toetust

Suurbritannia endine terviseminister Wes Streeting teatas, et toetab Keir Starmeri järel peaministriks pürgivat Andy Burnhamit. Selle sammuga taandas ta end liidrikonkurentsist ning tugevdas Burnhami kui peafavoriidi positsiooni.

Mais protesti märgiks Starmeri valitsusest lahkunud Streeting kinnitas varem, et kavatseb kindlasti peaministriks kandideerida.

Esmaspäeval sotsiaalmeedias avaldatud kirjas avaldas ta aga Burnhamile toetust, märkides, et nad on viimastel päevadel pikalt vestelnud. Streetingu sõnul on ta veendunud, et Burnhami juhtimisel leidub kandepinda ka tema "progressiivse kapitalismi" ideedele.

"Me võiksime veeta suve väikseid erimeelsusi võimendades, kuid selle asemel võime käised üles käärida ja aidata tal ellu viia muutusi, mida meie erakond ja riik vajavad," seisis Streetingu kirjas.

Kandidaatide ülesseadmine Starmeri mantlipärija leidmiseks Tööpartei esimehe kohale algab 9. juulil ja lõpeb juuli keskpaigas. Kui liidrikohale tekib konkurents, astub uus erakonnajuht ametisse septembriks.

Poliitiline ebastabiilsus Suurbritannias

Pärast kümne aasta tagust Brexiti referendumit astub peagi ametisse juba Suurbritannia seitsmes peaminister. Tööpartei valitsus on seega järjekordne näide, kuidas poliitikute suutmatus lubatud muutusi ellu viia on pälvinud valijate meelepaha, kirjutab Reuters.

Starmeri sõnul palub ta Tööpartei korraldaval komiteel panna paika uue juhi valimise ajakava. Kui tekib konkurents, astub uus juht ametisse septembriks. Üksikkandidaadi esitamise korral võib uus liider asuda ametisse juba juuli keskpaigaks.

Kuude jooksul kasvanud oht Starmeri positsioonile suurenes järsult reedel. Siis võitis Burnham selgelt parlamendivalimised, alistades Nigel Farage'i erakonna Reform kandidaadi. Farage'i erakond on arvamusküsitlusi juhtinud juba üle aasta.

Burnhami valimisvõit andis Tööpartei poliitikutele lootust, et tugevate suhtlemisoskuste poolest tuntud liider suudab Starmeri valitsemisajal toetust kaotanud erakonna seisu parandada.

Kuigi loodetakse sujuvat võimuvahetust, kaasnevad muutusega ka riskid.

Kui juhivalimistel otsustavad osaleda ka teised kandidaadid, võib erakonnas tekkida lõhestav konkurents, mis halvab valitsuse töö. Arvatava rivaali Wes Streetingu samm näis aga selle tõenäosust vähendavat ja andis osale Tööpartei poliitikutele alust arvata, et Burnham on endisele terviseministrile juba ametikohta pakkunud.

Burnham ei ole veel oma täielikku poliitilist programmi avalikustanud. Farage nõudis aga koheselt erakorralisi üldvalimisi.

"Mulle aitab ootamisest. Suurbritannia vajab muutust – tõelist muutust, mitte järjekordset läbikukkunud poliitikut, kelle süsteem pukki upitab," teatas Farage avalduses.

Selge lähenemine puudub

Peale avalduste, et riik vajab põhimõttelisi muutusi ja elukallidust tuleb langetada, pole Burnham veel selgitanud oma seisukohti välispoliitika, majanduse ega riigikaitse küsimustes.

Sarnaselt Starmerile võib uue juhi manööverdusruum osutuda piiratuks. Ta seisab silmitsi võlakirjaturu investoritega, kes on vastu täiendavale riigilaenule, ning rahulolematu valijaskonnaga, kelle hinnangul riik ei toimi enam korralikult.

Suurbritannial on G7 riikide seas juba praegu kõrgeimad laenukulud. Selle põhjuseks on suur riigivõlg ja intressimaksed, aastaid kestnud loid majanduskasv, raskused kulutuste kärpimisel ning vajadus investeerida sellistesse valdkondadesse nagu riigikaitse.