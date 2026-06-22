X!

Briti peaminister Starmer teatas tagasiastumisest

Välismaa
{{1782117480000 | amCalendar}}
Keir Starmer
Keir Starmer Autor/allikas: SCANPIX/PA
Välismaa

Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas esmaspäeval tagasiastumisest. Ta lubas tagada võimu sujuva üleandmise ning toetada oma järeltulijat.

Starmer teatas oma tagasiastumisest Downing Streeti ees peetud sõnavõtus, vahendas BBC.

Starmer teatas esmaspäeval, et astub tagasi leiboristide juhi kohalt. Kuna leiboristid on praegu võimul, saab erakonna järgmisest juhist ühtlasi ka Suurbritannia uus peaminister.

Briti meedia eeldab, et järgmiseks leiboristide juhiks saab Andy Burnham. Ta võitis Makerfieldi vahevalimised ning annab esmaspäeval parlamendiliikme ametivande. 

Briti meedia andmetel eelistab Burnham suve lõpuni kestvat üleminekuperioodi ning soovib riigi juhtimise üle võtta septembris. 

Endine inimõigusadvokaat ja riigi peaprokurör  Starmer sai leiboristide juhiks 2020. aastal pärast seda, kui Jeremy Corbyn oli parlamendivalimiste kaotuse järel tagasi astunud. Starmeri tõus erakonna juhiks käremeelse vasakpoolse Corbyni asemel pidi tähistama leiboristide naasmist ideoloogilisse tsentrisse.

Starmeri juhtimisel saavutasid leiboristid parlamendivalimistel suure võidu, lõpetades sellega 14 aastat kestnud tooride võimu. Kuningas Charles III nimetas Starmeri 2024. aasta suvel ametlikult peaministriks ning temast sai esimene leiboristist valitsusjuht pärast Gordon Browni.

Starmer pääses võimule ajal, mil riik seisis silmitsi mitme tõsise väljakutsega. Majanduskasvu pärssis kõrge maksukoormus ning riigivõlg kasvas kiiresti.

Starmer ei suutnud neid probleeme lahendada. Elukalliduse kriis süvenes ning samal ajal puhkesid riigis ulatuslikud sisserändevastased meeleavaldused.

Starmer sattus oma koduparteis üha suurema surve alla, kuna leiboristid said viimastel kohalikel valimistel lüüa. Hiljuti pani veel mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha.  

Nii toorid kui ka leiboristid on kaotanud toetust ning küsitlused näitavad, et Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform püsib ülekaalukalt reitingutabelite tipus.

Ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust traditsiooniliste erakondade arvelt. Leiboristide seas kasvas seetõttu mure, et Starmeri juhtimisel võib partei tulevastel valimistel kaotada hääli nii Farage'i erakonnale kui ka rohelistele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC

Samal teemal

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:56

Kaupo Meiel: nõuame igikestvat jaanipäeva

12:50

Ministeerium teeb ettevalmistusi apteegiautomaatide kasutuselevõtuks

12:47

Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Uuendatud

12:40

Lõhe Eesti vanemaealiste digioskustes käriseb tervisevalda

12:40

Kohalik elanik leidis Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni

12:40

Ministeerium tahab, et kaitseväele jääks õigus nutiseadmeid läbi otsida

12:35

Rakvere kool otsib kotijuhtumi järel uut direktorit

12:30

Teisipäev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (22.06.2026 12:00:00)

12:22

Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.06

Sõja 1579. päev: Ukraina rünnak süütas naftaterminali ja sadama mõlemal pool Kertši väina Uuendatud

21.06

Euroopa kuumalaine tõi Prantsusmaal kaasa alkoholikeelu

12:47

Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Uuendatud

21.06

Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate trahvikünnist

21.06

Trump ähvardas Šveitsis läbirääkimistel osalevat Iraani delegatsiooni Uuendatud

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Soome kohus mõistis narkojõuku kuulunud eestlased aastateks vangi

21.06

Kauksisse rajatud kanalisatsioonist kohalik elanik kasu ei saa Uuendatud

21.06

Päästeamet näeb vaeva liitiumakudega seadmete kustutamisega

21.06

Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

ilmateade

SPORT

12:22

Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

11:39

Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

10:20

Tiit Karuksi kuukommentaar: EOK töörahu otsinguil

loe: kultuur

12:16

Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

11:01

Arvustus. Igameheluule

09:57

Keeleminutid. Selgusid aasta maitsvaimad uudissõnad

09:04

Ühe minuti film | Kristen Aigro "Kapsategu"

loe: eeter

10:50

Indrek Schwede: jalgpalli eristab meelelahutusest lojaalsus

21.06

Kuidas rääkida mitmikkuuluvusest? Intervjuu "Piirideta põlvkonna" autori Terje Toomistuga

21.06

Oliver Reimann raadiotööst: helimaailm on samaväärselt tugev kui lõhnamaailm

21.06

Muuseumiühingu tegevjuht: mineviku säilitamise kõrval vaatavad muuseumid ka olevikku ja tulevikku

Raadiouudised

09:40

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:15

Raadiouudised (22.06.2026 09:00:00)

21.06

Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

21.06

Päästeamet näeb vaeva liitiumakudega seadmete kustutamisega

21.06

Pärnule anti üle suvepealinna tiitel

21.06

Päevakaja (21.06.2026 18:00:00)

21.06

Kauksisse rajatud kanalisatsioonist kohalik elanik kasu ei saa

20.06

Tallinn investeerib 20 miljonit eurot ujula ehitusse

20.06

Tallinna Õpilasmalev pakub tööd 31 linnasiseses ja 21 linnavälises rühmas

20.06

Pärnus lõppesid kuu aega väldanud Soome filmi „Good times” võtted

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo