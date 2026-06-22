Briti peaminister Starmer teatas tagasiastumisest

Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas esmaspäeval tagasiastumisest. Ta lubas tagada võimu sujuva üleandmise ning toetada oma järeltulijat.

Starmer teatas oma tagasiastumisest Downing Streeti ees peetud sõnavõtus, vahendas BBC.

Starmer teatas esmaspäeval, et astub tagasi leiboristide juhi kohalt. Kuna leiboristid on praegu võimul, saab erakonna järgmisest juhist ühtlasi ka Suurbritannia uus peaminister.

Briti meedia eeldab, et järgmiseks leiboristide juhiks saab Andy Burnham. Ta võitis Makerfieldi vahevalimised ning annab esmaspäeval parlamendiliikme ametivande.

Briti meedia andmetel eelistab Burnham suve lõpuni kestvat üleminekuperioodi ning soovib riigi juhtimise üle võtta septembris.

Endine inimõigusadvokaat ja riigi peaprokurör Starmer sai leiboristide juhiks 2020. aastal pärast seda, kui Jeremy Corbyn oli parlamendivalimiste kaotuse järel tagasi astunud. Starmeri tõus erakonna juhiks käremeelse vasakpoolse Corbyni asemel pidi tähistama leiboristide naasmist ideoloogilisse tsentrisse.

Starmeri juhtimisel saavutasid leiboristid parlamendivalimistel suure võidu, lõpetades sellega 14 aastat kestnud tooride võimu. Kuningas Charles III nimetas Starmeri 2024. aasta suvel ametlikult peaministriks ning temast sai esimene leiboristist valitsusjuht pärast Gordon Browni.

Starmer pääses võimule ajal, mil riik seisis silmitsi mitme tõsise väljakutsega. Majanduskasvu pärssis kõrge maksukoormus ning riigivõlg kasvas kiiresti.

Starmer ei suutnud neid probleeme lahendada. Elukalliduse kriis süvenes ning samal ajal puhkesid riigis ulatuslikud sisserändevastased meeleavaldused.

Starmer sattus oma koduparteis üha suurema surve alla, kuna leiboristid said viimastel kohalikel valimistel lüüa. Hiljuti pani veel mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha.

Nii toorid kui ka leiboristid on kaotanud toetust ning küsitlused näitavad, et Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform püsib ülekaalukalt reitingutabelite tipus.

Ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust traditsiooniliste erakondade arvelt. Leiboristide seas kasvas seetõttu mure, et Starmeri juhtimisel võib partei tulevastel valimistel kaotada hääli nii Farage'i erakonnale kui ka rohelistele.