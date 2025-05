Taanis avati maailma esimene e-metanooli tehas

Lõuna-Taanis Kassos asuv uus tehas, mille maksumus on hinnanguliselt 150 miljonit eurot, hakkab tootma 42 000 tonni ehk 53 miljonit liitrit e-metanooli aastas, teatasid selle ühisomanikud Taani ettevõte European Energy ja Jaapani ettevõte Mitsui.

Tehase suurkliendiks saab Maersk, mis opereerib praegu 13 kahe kütusega sõitvat konteinerlaeva, mille masina käitamiseks saab kasutada nii kütteõli kui ka e-metanooli. Maersk on tellinud täiendavalt veel 13 sellist laeva.

Laevandussektor on surve all leidmaks uusi kütuseid pärast seda, kui enamik Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmesriike toetas meetmeid, mis aitavad saavutada eesmärki lõpetada 2050. aastaks laevade süsinikdioksiidi (CO2) heide.

Seni on nullheitega laevanduskütused, nagu roheline ammoniaak ja e-metanool, mida toodetakse taastuvenergia abil, olnud tavapärasest kütusest kallimad, peamiselt seetõttu, et neid ei toodeta suures mahus.

Tehase aastatoodangust piisab ühe suure, 16 000 konteinerit mahutava konteinerlaeva seilamiseks Aasia ja Euroopa vahel. Maailma esimene kahekütuseline konteinerlaev Laura Maersk, mis on väiksem kui tavapärased suured konteinerlaevad, mahutades 2100 20-jalast konteinerit, vajab kõigest 3600 tonni kütust aastas.

Kui traditsiooniliselt toodetakse metanooli fossiilsetest kütustest nagu maagaas või kivisüsi, siis Kasso tehas toodab e-metanooli taastuvenergiast ning biogaasijaamadest ja jäätmepõletusest kogutud CO2 abil.

Maersk teatas, et üks suurimaid väljakutseid üleminekul säästvale kütusele on hind ning ettevõte uurib roheliste kütuste tehnoloogiaid ja tõhusamat laevandust, et muuta protsess odavamaks. "Kui vaadata Kasso toodangut, on see muidugi vaid tilk meres, seega peame laienema ja kulusid vähendama," ütles European Energy Taani Power-to-X meeskonna juht Emil Vikjar-Andresen avamisüritusel.

Lisaks laevanduses kasutamisele saab e-metanool asendada fossiilset metanooli plastitootmises, mis tähendab, et see saab varustada teisi Taani ettevõtteid.

Ravimitootja Novo Nordisk ja mänguasjatootja Lego kasutavadki tehase e-metanooli vastavalt pliiats-süstalde ja plasttelliste valmistamiseks.

E-metanooli tootmisel tekkivat üleliigset soojust hakatakse kasutama 3300 leibkonna kütmiseks piirkonnas.