Ida-Virumaal testiti tuulisel merel päästevõimekust

Ida-Virumaal Toila sadama lähistel toimunud merepäästeõppusel testisid päästjad, politsei- ja piirivalveamet ning keskkonnaamet oma valmisolekut suvehooajaks. Osalejate sõnul toovad just ühisõppused kõige paremini välja need kohad, mida õppustevahelisel ajal on vaja parandada.