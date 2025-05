Järgmisel nädalal saab testida mobiiliga hääletamist

RIA valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juhi Alo Einla sõnul on tehniline lahendus mobiiltelefoniga hääletamiseks suures osas olemas, kuid nüüd on oluline seda veel põhjalikult katsetada.

"Avaliku testimise eesmärk on kontrollida rakenduse töökindlust, kasutusmugavust ning häälte kogumisteenuse toimimist. Testimine on arenduse loomulik osa ning selle käigus võivad ilmneda ka tõrked, mida saame kaardistada ja parandada. Tahame veenduda, et kõik rakenduse funktsioonid toimiksid ootuspäraselt," kirjeldas Einla.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on avalik katsetamine vajalik ka selleks, et valimiste korraldajad saaksid edasi liikuda valimisrakenduse mobiiltelefonides kasutuselevõtu üle otsustamise suunas.

"Õigusliku aluse e-hääletamise mobiilseadmetes võimaldamise kohta lõi riigikogu aasta eest valimisseaduste muudatustega. Nüüd soovime teada saada, kuidas rakenduse prototüüp erinevates mobiilseadmetes töötab ja milline on kasutajate kogemus rakenduse kasutamisel, mille kohta küsime ka testijatelt tagasisidet," rääkis Koitmäe.

Testimise järel hindab valimiskomisjon lahenduse vastavust valimiste seadustele ja põhiprintsiipidele ning otsustab, kas seda on võimalik valimistel kasutada.

Mobiiltelefonidele arendatud rakendus töötab valija jaoks täpselt samamoodi nagu arvutisse paigaldatav valijarakendus, mis on e-hääletajatele tuttav olnud juba 20 aastat.

Telefoniga e-hääletamise testimine on avatud kõigile alates 15. eluaastast, vajalik on elektroonilise identiteedi olemasolu ja mobiiltelefon, millel on iOS-i või Androidi tarkvara- ja turvavärskendustega operatsioonisüsteem. Isikutuvastus ja hääle allkirjastamine valijarakenduses toimub ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID kaudu.

Testijatele kuvatakse pärast valiku tegemist link tagasisideküsitlusele, kus saab jagada oma kogemust rakenduse kasutamise kohta. Tagasisideküsitlus on testimise ajal kättesaadav ka valimiste veebilehel.

Testimise käigus saavad kasutajad rännata ajas tagasi Eesti ajalukku ning valida sündmuse, millest nad sooviksid osa saada. Selleks tuleb vastata ühele küsimusele, millel on üheksa vastusevarianti – valida saab neist ainult ühe.

Küsimus on: "Kui Sul oleks võimalik minna tagasi Eesti ajalukku, siis millisest sündmusest tahaksid osa saada?"

"Valisime sellise küsimuse, mis pakub igale eestlasele huvi ja näitab meie ajaloo mitmekesisust ning kutsub mõtlema tähenduslikele hetkedele," lisas Einla.

Valijarakenduse prototüübid iOS ja Androidi operatsioonisüsteemiga mobiilseadmetele teeb riigi valimisteenistus testimiseks kättesaadavaks 20. mai hommikul kell 9.00 valimiste veebilehel. Valijarakendused on kättesaadavad kuni 22. mai kella 20.00-ni.

Pärast hääle andmist saab hääle kohalejõudmist lisaks kontrollida, kui kasutada teises nutiseadmes mobiilirakendust "EH kontrollrakendus" ja skaneerida sellega pärast hääletamist valijarakenduses kuvatavat QR-koodi.