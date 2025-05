Pärnumaale Põlendmaa külla tuleb 12 tuulikuga tuulepark

Pärnu linnavolikogu andis neljapäeva õhtul loa projekti eriplaneeringuga edasi liikuda ja arendajad – Enefit Green, Sunly ja Metsagrupp – saavad nüüd hakata ehitusluba taotlema. Tegemist on esimeste Pärnu linna territooriumile rajatavate tuulikutega.

Ehitus peaks algama järgmisel aastal ja park valmib plaanide järgi ülejärgmise aasta lõpuks.

Volikogu kehtestas planeeringu vaatamata 1200 allkirjaga petitsioonile, millega nõuti selle lõpetamist. Petitsiooni esitajad olid oma meelsust väljendamas ka volikogu istungil.

"Pärnu linna jaoks tähendab see eelkõige seda, et on maakonnaplaneeringutega paika pandud, kus saavad üldse tuulepargid olla ja nüüd on üks asukoht realiseerunud. Teiseks tähendab see kogu Eestile energiajulgeolekut. See on samm, mida volikogu julges ette võtta tänases olukorras, kus kaks poliitilist jõudu on seadnud eesmärgiks, et sellised planeeringud ei liiguks edasi. Tegelikult on see protsess kestnud ligi viis aastat, 2020 see algatati. See läbis täieliku keskkonnamõjude hindamise, tehti igasugused loodusuuringud, mürauuringud, igasugused häiringu-uuringud, veeuuringud. Suheldi väga palju kohalike elanikega. Ka seesama petitsioon, mis esitati, on lisatud sinna juurde ja on fikseeritud, et 1200 inimest on Pärnumaal selle planeeringulahenduse vastu," lausus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.