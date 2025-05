Soome võimud: kopteriõnnetuse uurimine võib võtta kuni aasta

Soome kriminaalpolitsei ülem Robin Lardot ütles pühapäeval Turus peetud pressikonverentsil, et politsei on asunud kahe kopteri kokkupõrke ja selle tagajärjel viie inimese surmaga lõppenud õnnetuse põhjuseid uurima. Tema sõnul on selles kesksel kohal kopterite omavaheline vahekaugus lennu ajal ja kõrgus kokkupõrke hetkel.

Politsei on juba küsitlenud õnnetuse lähedal viibinuid ja pealnägijaid. Samuti saadeti Turusse täpsemaks uurimiseks kahe Robinson R-44 kopteri vrakid, millest ühest on küll vähe järele jäänud, kuna see on suuresti põlenud. Turus plaanitakse korraldada ka hukkunute lahkamine.

Pressikonverentsil osalenud kohaliku päästeteenistuse ülem Tuomas Kiskola rääkis kopterite leidmisest. Teade õnnetusest saabus kell 12.37, esimene kopter leiti kell 12.58 ja teine 13.24. Mõlemas kopteris asunud inimesed olid surnud ja nende päästmiseks ei saanud enam midagi teha, tõdes Kiskola. Kell 15.43 anti asja uurimine politseile üle.

Keskkriminaalpolitsei ülemkomissar Olli Töuräs rääkis pressikonverentsil, et Soome politsei on juba alustanud koostööd Eesti politseiga ja sealsete ametnikega, et nendel uurimiseks vajalikke andmeid saada. Uurimine on algstaadiumis, lisas ta. Eestilt loodetakse saada ka infot kopteris olnud isikute ning pilootide tausta kohta.

Uurimisega alustati juba laupäeval, selleks koguti maapinnalt leitud tõendid ning räägiti ka pealtnägijatega.

Soome ohutusjuurdlusameti esindaja Tiina Bieber ütles, et ameti töötajad alustasid oma uurimisega sündmuspaigal laupäeva pärastlõunal ning jätkavad ka kogu pühapäeva. Tema sõnul ei saa praegu öelda, kes õnnetuse põhjuseks oli inimlik viga või tehniline rike. Uurimine võib kest 9-12 kuud, rõhutas Bieber.

Soome edelaosas Eura lennuvälja lähedal põrkasid laupäeval kokku kaks kopterit, mis olid startinud Tallinnast ning milles viibis kokku viis inimest, kes kõik hukkusid.

Hukkunute seas olid ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant, samuti viimase abikaasa. Postimehe andmeil on üks õnnetuses hukkunu motosportlane Tiit Kuusk.

Soome võimud hukkunute isikutest ei rääkinud.