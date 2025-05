NATO küberkaitsekoostöö keskus sai uue juhi

Saar on töötanud avalikus teenistuses üle 20 aasta, viimati justiits- ja digiministeeriumi kantslerina, varem kuus aastat riigikontrolli direktorina ja viis aastat välisministeeriumi halduse asekantslerina.

"Küberkaitse on üks NATO heidutuse ja kaitse võtmeülesandeid ning alates 2016. aastast on küberdomeen maa, õhu, mere ja kosmose kõrval viies eraldiseisev operatsioonikeskkond. Suur tänu Mart Noormaale ägedate ja innustavate ideede eest NATO Tallinna küberkaitse oivakeskuse juhtimisel alates 2022. aastast," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.

Saar ise tõdes, et keskuse seni tehtu on olnud edulugu. "Pean oluliseks, et järjest kasvavate ja keerulisemate küberrünnete ajastul see hoog ei raugeks. Olen veendunud, et süsteemne liitlaste teadmiste ja kogemuste vahetus viib meid kõiki edasi," ütles Saar.

Saar on omandanud 2000. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureuse kraadi ärikorralduse erialal ja 2004. aastal London City University Cass Business Schoolis magistrikraadi juhtimises.