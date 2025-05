Tartus õppisid koolieelikud end digimaailma ohtude eest kaitsma

Tähtvere parki kogunes mõnisada helkivas vestis energilist mudilast. Paarikümne ringis oli kohal ka Tartu ülikooli tundengeid, kes meediapädevuste mängulise arendamise aine lõputööna lastele digiteadmisi jagasid.

"Siin mängib hästi suurt rolli see, et lapsed omavahel jagavad neid kogemusi. Paljud mängud on siin just niimoodi üles ehitatud, et nad räägiksid oma enda isiklikest kogemustest nii heast kui halvast. Kui ikkagi sama vana sõber, näiteks Peeter, räägib, et tead, et ma ükskord seal Robloxis sattusin mingi võõra inimesega rääkima ja pärast ta häkkis mu kontosse sisse, siis teine sõber kuuleb, võtab teadmiseks ja see on tegelikult tunduvalt õpetlikum kui see, kui lapsevanem korra mainib, et ära võõrastega räägi," ütles TÜ meediapädevuse projektijuht Inger Klesment.

Klesmenti sõnul saavad paljud lapsed just enne esimesse klassi minekut oma esimese nutiseadme ning see on õige aeg, millal lastega nendel teemadel rääkida.

"Meil on sellised digiteemalised mängud, mida me oleme siis teinud ilma digivahenditeta, et näidata lastele seda, et digitaalne maailm on hästi suur ja lai ning tihtilugu me ei taju ära, et mida me seal täpsemalt teeme, mis on lubatud või mis ei ole. Sellepärast me oleme teinud hästi palju erinevaid mänge, pannud pead kokku kõikide tudengitega, et kuidas siis väikestele lastele seletada, et mis on küberturvalisus," lausus klassiõpetaja eriala tudeng Lisette Lee.

Ühe mänguna mängisid lapsed "Emotsioonide mängu". Lastele kirjeldati erienevaid olukordi, kus nad pidid märku andma, kuidas nad ennast tunneksid. Näiteks, kui keegi teeb pildi kui ise seda ei soovi, kui võõras täiskasvanu internetis kirjutab või kui sõber saadab pildi mädanenud õunast.

Lapsed kogesid mitmeid tundeid mängides "Emotsioonide mängu".

Kris Jakob tõdes, et tunneb end vihaselt, kui keegi teeb temast pildi ilma luba küsimata. Poiss teab, et säärasel juhul tuleb emale ja isale koheselt teada anda.

Lisette-Mai õppis, et iga inimene tunneb erinevaid emotsioone.

"Mina tundsin hirmu, kurbust, viha ja vastikust, sest mõni asi (mängus - toim) meeldis, aga mõni asi ei meeldinud," ütles Lisette-Mai.