Transpordiamet sooviks Kuivastu-Kuressaare trassil keskmist kiirust mõõta

Kuigi transpordiamet on pärast kahe surmaga lõppenud liiklusõnnetust lubanud paigaldada Muhu saarele Liivale statsionaarse kiiruskaamera, näeb amet, et ideaalis võiks kogu Kuivastu-Kuressaare trassil ja ka teistel suure tiheda liiklusega maanteedel liiklusohutuse tagamiseks mõõta keskmist kiirust. Eesti seadusandlus seda aga ei võimalda, lisaks ei mahu see ka eelarvesse.