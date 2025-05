Briti erakondade reitingud: tooride partei kaotab jätkuvalt toetust

Ajalehe The Times poolt tellitud ja uuringufirma YouGov poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et tooride partei kaotab jätkuvalt toetust ning konservatiivid kukkusid neljandale kohale.

YouGov ledis, et Briti Liberaaldemokraatlik Partei (viigide järeltulija – toim) möödus toetust kaotanud tooridest. Kolmandal kohal olevate liberaalide toetus on 17 protsenti, tooride toetus on kõigest 16 protsenti, vahendas The Times.

Viimased küsitlused näitavad, et parempopulistlik partei Reform on kerkinud ülekaalukalt Suurbritannia kõige populaarseimaks parteiks. Nigel Farage'i juhitud erakonna toetus on kerkinud 29 protsendini, peaminister Keir Starmeri leiboristide toetus on 22 protsenti.

Viimased küsitlused viitavad, et ka rohelised suurendavad Suurbritannias toetust. YouGovi küsitluse kohaselt oli roheliste toetus ligi 10 protsenti.

Küsitlus näitas, et toorid kaotavad toetust Farage'i juhitud populistidele. Ka liberaalid suurendavad nii tooride kui ka leiboristide arvelt oma toetust. Leiboristid kaotavad toetajaid veel ka rohelistele.