Venemaa raudteevedude vähenemine viitab majanduslangusele

Venemaal on sel aastal järsult vähenenud raudteel veetava kauba maht, mis viitab suurtele probleemidele majanduses, kirjutas väljaanne Dialog.ua viitega vene majandusteadlasele Sergei Aleksašenkole, kes analüüsis riigiettevõtte Venemaa Raudteed majandusnäitajaid.

Ekspert tõi välja, et võrreldes 2019. aasta algusega on tänavu esimese nelja kuuga kaubaveo maht raudteel vähenenud 20 protsenti, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on aga langus kümme protsenti. Aleksašenko kirjeldas olukorda masendavana, edastas Dialog.ua.

Eriti iseloomulik on tema sõnul asjaolu, et langus puudutas peaaegu kõiki kaubakategooriaid. Ainsaks erandiks, mis kasvu näitas, oli väetiste transport.

Selline laialdane langus, mis hõlmab laia kaubavalikut, viitab süsteemsetele probleemidele, mis ulatuvad väljapoole üksikuid majandussegmente, tõdes Aleksašenko.

Teadlane märkis, et riigiettevõtte Venemaa Raudteed kaubakäive ei ole ainus otsene näitaja majanduse olukorrast, kuna lühikeste ja keskmise pikkusega vahemaade taha kauba transportimisel kasutatakse üha rohkem ka maanteevedusid. Siiski on just raudteetransport paljude võtmetähtsusega tööstusharude peamine baromeeter, mis peegeldab nende tegelikku seisu, rõhutas ta.

Venemaa Raudteede veomahtude langus viitab otseselt aeglustumisele või isegi taandarengule mäetööstuses, kus raudteevaguneid kasutatakse tooraine transportimiseks, metallurgias, mis sõltub maagi ja valmistoodete tarnimisest, ning ehitustööstuses, kus transporditakse ehitusmaterjale. Lisaks on kaubaveo dünaamika otseselt seotud söe ja teravilja ekspordi mahtudega, mis on Venemaa eelarve kõige olulisemad tuluallikad.

Aleksašenko märkis, et Venemaa Raudteede majandustulemuste järsk langus on oluline signaal, mis viitab Venemaa majanduse sügavatele struktuurilistele probleemidele. See ei ole pelgalt ajutine aeglustumine, vaid peegeldab tõenäoliselt kahanevaid turge, vähenenud tootmistegevust ja võimalik, et ka väliste piirangute (lääne sanktsioonide - toim.) mõju, mis piiravad otseselt ekspordivõimsust ja sisetarbimist.

Venemaad ähvardab kriis energeetikas ja kommunaalvaldkonnas

Ukraina välisluure (FISU) andmeil võib Venemaal tekkida oht elektrivarustusele ning tõusta eluaseme- ja kommunaalteenuste hinnad, kuna riik ei suuda õigeaegselt uuendada 14 soojuselektrijaama, kirjutas väljaanne UNN.

Venemaa valitsus on seadmete hilinemise ja rahastamise vähenemise tõttu kuni 2028. aastani edasi lükanud 14 soojuselektrijaama moderniseerimine, mille koguvõimsus on 4,1 GW, vahendas UNN välisluure teadet. Viivitus võib kaasa tuua eluaseme- ja kommunaalteenuste tariifide tõusu ning ohu energiavarustusele.

Renoveerimise edasilükkamise põhjuseks on kriitilise varustuse tarnete viibimine, millest suur osa varem imporditi, samuti rahastamise vähenemine, märkis FISU.

Luureameti andmeil puudutab edasilükkamine ka selliseid rajatisi nagu võtmetähtsusega tootmisvõimsused, mida kontrollivad sellised hiiglased nagu Inter RAO ja Unipro.

Vähemalt kolmeks aastaks on edasi lükatud uute üksuste kasutuselevõtt Iriklinski, Nižnevartovski, Permi ja Surguti soojuselektrijaamades. Sarnased viivitused mõjutasid Kostroma oblasti elektrijaama ja mitmeid Baškortostani rajatisi.

Vaatamata varuosade nappusele antakse seadmete tarnimisel prioriteet elektrijaamadele piirkondades, kus ennustatakse ägedat tootmisvõimsuse puudust, eriti Jakuutias ja Rostovi oblastis, märkis Ukraina luureteenistus.

FISU rõhutas, et saadaoleva tootmismahu vähenemine on toonud kaasa hindade tõusu nii Venemaa elektriturul kui ka eluaseme- ja kommunaalteenuste sektoris tervikuna. Prognoosi kohaselt peaks eluaseme- ja kommunaalteenuste hinnad sel aastal Venemaal tõusma keskmiselt 11,9 protsenti.

"Lisaks tekitab moderniseerimise edasilükkamine riske energiavarustuse usaldusväärsusele mitmes võtmetähtsusega tööstuspiirkonnas, sealhulgas Orenburgi, Kostroma ja Tjumeni oblastis, aga ka Baškortostani Vabariigis," järeldas FISU.