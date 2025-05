Saks: USA ei oska Venemaa kitsikust ära kasutada

"Kui tuppa astus president Trump noore ja energilisena, siis välja astus kulunud ja väsinud president. Putin suutis ta oma agendaga paika panna," kirjeldas Saks esmaspäeval toimunud telefoni vestlust USA president Donald Trumpi ja Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini vahel.

Saksa hinnangul on ülemaailmselt näha, et Trump hindas oma riigi võimekust üle ning pani suure suuga paika lubadusi, mida ta praeguseni pole suutnud täita. Nimelt lubas Trump oma valimiskampaania ajal lõpetada Ukraina-Venemaa sõda 24 tunniga.

"Näha on, et Trump ei ole seda teemat päriselt omaks võtnud ja ta ei suutnud kehtestada rahuplaani ja panna seda Venemaale täitmiseks lauale. Probleemid on selgelt presidendil endal läbirääkimisoskuste puudumises," ütles Saks.

Julgeolekuekspert tõi ka välja, et USA tegevus ei ole siiski olnud täiesti tulemusteta.

"Ega neid Ukraina ja Venemaa otseläbirääkimisi poleks ka sündinud, kui USA poleks survest avaldanud ning seda kindlasti mitte sellisel kujul, et nad vahetavad siin suuremal hulgal vange, mis on Ukrainale selgelt kasulikum kui Venemaale. Venemaa ei ole huvitatud vangide vahetusest. See näitab, et Venemaa ikkagi valib käike, et ei jääks mulje, et nad täiesti USA presidendi ülbelt ära saadavad. Nad peavad näitama, et nad teevad midagi," sõnas Saks.

Ühtlasi pole Saksa hinnangul USA endiselt aru saanud, milles üldse seisneb kahe riigi omavaheline konflikt.

"Selles mõttes USA surve on olemas. Probleem on pigem selles, et USA praegune administratsioon ei ole endale aru andnud, et milles on selle konflikti olemus ja nad ei saa aru, et seda ei saa nii lihtsalt peatada. Selleks peab see surve olema Venemaale palju tugevam ja näha on president Trump tegelikult ei viitsi pika vastasseisuga tegeleda. Talle on loomulik, et kiiresti tulevad diilid ja siis läheb elu edasi," lausus ekspert.

Lisaks on Saksa meelest USA ähvardused rahuläbirääkimiste vahendaja rollist lahkuda kõigest šantaaž, millega Trump proovib lahenduse poole liikuda.

"See on väikene šantaaž praegu eelkõige eurooplaste ja Venemaa suunal, sest tegelikult on Venemaale ikkagi neid läbirääkimisi vaja ning samuti oleks vaherahu Venemaale kasulik. Lihtsalt neile tundub, et USA presidendi sellise käitumise pealt on võimalik saada kohe suur leping, mis oleks neile väga kasulik ja saaksid tulla kogu sellest puntrast välja, kuhu nad on sattunud ja selle poole nad praegu püüdlevad. USA selgelt ei oska seda Venemaa kitsikust ära kasutada," ütles Saks.