Trumpi sõnul ei muretse ta Vene sõjaväe tugevdamise pärast Soome lähedal

"Ei, ma ei ... muretse selle pärast üldse," ütles Trump Valges Majas toimunud pressikonverentsil, kui temalt selle teema kohta küsiti. "Need kaks riiki on väga turvalised," ütles Trump, viidates Soomele ja Norrale, kelle idapiiri taga Venemaa moodustab uusi relvajõudude üksusi ja ehitab sõjalist taristut.

Vene sõjaväe koondumisest Soome piirile, kirjutas teisipäeval väljaanne The New York Times.

Soome rahvusringhääling Yle teatas jaanuaris, et Venemaa on tugevdanud kolme oma baasi Soome idapiiri lähedal. Üks selline on New York Timesi artiklis mainitud Kamenka laager.

See on väljaõppekeskus, mis valmistab vägesid ette sõjaks Ukrainas, ütles sõjaväeekspert Marko Eklund, kes analüüsis Yle jaoks satelliidipilte.

Eelmisel talvel püstitati Kamenka polügoonile erakordselt suur telklinnak paarile tuhandele sõdurile.

Mais ilmus ka Briti ja Rootsi meedias teateid Venemaa baaside tugevdamisest Soome piiri lähedal.

Venemaa sõjalise kohaloleku suurenemisest idapiiri taga on kirjutanud ka Eesti Välisluureamet, mis andis oma tänavuses aastaraamatus ülevaate, kuidas 2024. aastal formeerisid Vene relvajõud taasloodud Leningradi sõjaväeringkonnas 44. armeekorpuse ja Kamenkas 6. üldvägede armee 69. motolaskurdiviisi. Lisaks alustati 2024. aasta teises pooles Luugas 6. üldvägede armee 68. motolaskurdiviisi formeerimist, millega väga tõenäoliselt jätkatakse 2025. aastal.

"44. armeekorpus, mille arvel Venemaa relvajõud 2024. aastal Eesti lähiümbruses kasvasid, on tulevikus alaliselt Soome suunale planeeritud," märkis välisluureamet aastaraamatus. "44. armeekorpuse lahingutoetus- ja teenindustoetusüksuste moodustamine jätkub väga tõenäoliselt 2025. aastal, sest nende väljaõpetamine ning relvastamine ja varustamine võtab rohkem aega. Korpuse üksuste alaliste paiknemiskohtadena on kavas kasutusele võtta vanad sõjaväelinnakud Karjala vabariigis," lisas VLA.