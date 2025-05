Harri Tiido: mineviku pealetungist Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa minevik. Andrei Kolesnikovi sõnul on nüüdis-Vene enesekuvandi jaoks tähtis apelleerimine omaaegsete impeeriumite suurusele ja sellest ka soov näidata end sarnasena Rooma impeeriumile, märgib Tiido.

Lähtun jutus paljuski Andrei Kolesnikovi kirjutiste sarjast Novaja Gazeta netiväljaandes. Kolesnikov arutleb Vene fašismi olemuse ja juurte üle. Ei ole kindel, et Venemaa praegust ideoloogiat üksüheselt fašismiga saab võrrelda, kuid ühisjooni on päris palju.

Fašismi määratlemisel lähtutakse tihti Umberto Eco 14 fašismi tunnusest ja allikates on ka viide nendele punktidele, mille alusel igaüks saab ise võrrelda nüüdisaega ja neid fašismi iseloomujooni. Mulle endale meeldib rohkem Venemaa praeguse režiimi nimetamine "rašismiks" ehk siis fašismiks Vene eripäraga.

Vene arvaja Vladislav Inozemtsev väidab, et Vladimir Putini režiimi fašistlikud juured olid nähtavad juba rohkem kui kümme aastat tagasi, kuigi lääne uurijad ei pannud neid tollal tähele. Põhjuseks oli Putini poliitika järkjärguline areng. Vene fašism ei tugine spontaalsel massiliikumisel ega ka ette sõnastatud doktriinil. See on rajatud ülaltpoolt ja käepärastest vahenditest.

Andrei Kolesnikov tsiteerib filosoofi Julia Sineokajat, kes kirjeldas nõukaaja järgset identiteedi arengut viimasel 30 aastal läbi eri faaside. Perestroika algusest kuni nullindateni valitses mudel, mille kohaselt Venemaa oli Euroopa riik ja lääne tsivilisatsiooni üks haru.

Järgmises faasis mindi üle mõttemallile, et Venemaa on Euraasia riik ning sellisena sild ida ja lääne vahel. See mudel oli valitsev Putini kolmanda presidendiaja algusest 2012 kuni 2022. aastani. Ja alates veebruarist 2022 kuni praeguseni on valitsev kontseptsioon, et Venemaa on riik-tsivilisatsioon ehk lääne-vastane suur Vene maailm.

Pimedal ajastul, kui rahvas on seletamatutest sündmustest vaevatud, on äärmuskonservatiivne ideoloogia hästi kaubaks minev. Selle mõtteviisi tähtis osa on riigi sakraliseerimine.

Poliitiline juhtimine tõstetakse kõrgemale ühiskonna huvide egoismist, nagu on märkinud omaaegne Saksa natsipartei aktiivne liige ja poliitiline teoreetik Karl Schmidt, kelle üks maaletoojaid Venemaal oli Aleksandr Dugin. Tema kaudu jõudis Vene mõtlemisse ka arusaam, et inimese poliitiline olemasolu on mõttetu, kui ei ole vaenlasi. Dugin arendab seda ideed oma raamatus "Vene sõda". Ta märgib, et ilma vaenlase kuvandita ei ole inimesel ka kuvandit iseendast.

Vaenlase kuvandi olemasolu on aga õigustus vägivallale nii siseriiklikult kui ka väljaspool riigipiire. Ja sõda toob ka seisundi, kus õigustatud vägivald ja kangelaslik surm muutuvad heaks kiidetavaks sotsiaalseks normiks.

Seda toetatakse pseudopatriootliku käitumise ja hariduse pealesurumisega, seda eriti ajaloo osas. Või õigem oleks öelda, et ajaloolise mütoloogia vallas, mida levitatakse nii keskkoolis kui ka kõrgkoolides.

Ajalugu ehk minevik on saanud rahva teadvuse kujundamise vahendiks. Sellest ka pidev jutlustamine "tuhandeaastase riigi" teemal, millega kaasneb toonitamine, et iidsed traditsioonid vajavad taas au sisse tõstmist.

"Võimu kasutatav keelepruuk on paatoslik, ründav, vaenlasi süüdistav ja riigi ning rahva erilisust toonitav."

Vaja on pöörduda ajalooliste juurte juurde ja luua mütoloogiliste rahvuskangelaste panteon. Sotsiaalseks normiks saavad vägivald ja pealekaebamine. Domineerib kangelasliku surma kultus ja ühiskonna totaalse puhastamise vajadus. Võimu kasutatav keelepruuk on paatoslik, ründav, vaenlasi süüdistav ja riigi ning rahva erilisust toonitav.

Rohkem kui kolm aastat vastasseisu Ukraina ja läänega on lihvinud ühiskonna vaimset lõppseisundit. Nüüdis-Venemaal on tegemist hübriidse totalitaarse riigiga, mille elanikkond on pooleldi mobiliseeritud. Tuginetakse natsionaal-imperialistlikule messianistlikule ideoloogiale ja riigikapitalismile koos majanduse osalise militariseerimisega. Sellele kompotile tuginevatki kollektiivne "meie-tunne", arusaam venelastest kui kõrge vaimsusega rahvast, kes seisab vastu seda ründavale läänele.

Andrei Kolesnikovi sõnul on nüüdis-Vene enesekuvandi jaoks tähtis apelleerimine omaaegsete impeeriumite suurusele. Sellest siis ka soov näidata end sarnasena Rooma impeeriumile. Venemaa puhul on hästi teada kiuks nimetada end "kolmandaks Roomaks", sama seost on kasutanud ka varasemad fašistlikud jõud, kasvõi Benito Mussolini, aga ka näiteks briti omaaegsed fašistid eesotsas Oswald Mosley'ga, kelle sõnul tugines nende liikumine Rooma ideele ja arusaamale ja sellele, et Briti impeerium on Rooma impeeriumi järglane.

Selle impeeriumite pärilikkuse idee juures on oluline, et impeeriumile on omane pidev laienemiskihk. Natsionaal-imperialistlikku tüüpi režiimidele ongi omane tunne, et ametlikes piirides on neil liiga kitsas ja järelikult on ekspansionism selle universaalse mudeli lahutamatu osa. Ka Venemaal. Natsionalism ühildub imperialismiga suurepäraselt, kuna rahval on ju vaja eluruumi ja selleks omakorda pidevalt hõivata uusi alasid, kus elavad ja vaevlevad "omad", kes vajavad vabastamist.

Vabastamiseks on vaja sõda, mis on fašismi ideoloogia vältimatu kehastus. Kui aga riik peab sõda, tekib ka kangelaslikult surma saanute kultus. Venemaal valmistatakse elanikkonda selleks ette vägagi aktiivselt. Asi on läinud nii kaugele, et osas sünnitusmajades riietatakse juba imikud kaitsevärvi telkmantlitesse ja pannakse neile pähe sõduri pilotka.

Möödunud aasta sai Venemaal radikaalsete liikumiste taassünni aastaks. Kui veel 2010. aastate alguses loeti natsionalistlikke äärmusliikumisi veel riigivastasteks, siis nüüd on need kasutusel režiimi toetajatena.

Suurimaks paremäärmuslikuks liikumiseks on saanud ühendus Vene Kogukond, mis toetab sõda Ukrainas, repressioone siseriiklikult, edendab traditsioonilisi väärtusi ja on vastu seksuaalvähemustele, abordile ja migrantidele. Kas seda saab fašistlikuks nimetada, on omaette teema, kuid eks nii see kui ka muud sarnased ühendused on praeguse režiimi produktid. Ja režiim kui laienemisele suunatud jõud on ohuks oma rahvale, naabritele ja kaugematele maadelegi, ükskõik mis nimetust selle puhul kasutada.

