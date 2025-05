Laneman: ka venelased ei usu, et suudavad Ukraina kiiresti ja tervikuna hõivata

Brigaadikindral reservis Alar Laneman selgitas "Ukraina stuudios", et Venemaa proovib maailma veenda, et nad on Ukraina sõda võitmas, kuid reaalsus näitab hoopis vastupidist.

Vaatamata sellele, et Venemaa üritab jätta muljet, et on sõda võitmas, ei ole rindel suuri muutusi. Alar Lanemani hinnangul "vallutab" Venemaa Ukraina piiri vägagi vaevaliselt.

"Eks pilt, mida Venemaa üritab jätta, teenib mitut eesmärki - veenda rahvusvahelist üldsust. Tundub, et näiteks Ameerika presidenti on nad veennud mingis mõttes. Venemaal on endal endiselt säilinud ettekujutlus, et nad on võitmas, aga üldine pilt on sama, kui rakendati Wagneri üksusi ja tekkis n-ö liharünnakute taktika. Seesama pilt on muutumatu ja kui me vaatame kaarti, siis põhitegevus on ikkagi Pokrovski piirkonnas ja Kramatorski suunal. Üldine pilt on sama ja meetri kaupa näritakse seda Ukraina pinda edenemise mõttes," lausus Laneman "Ukraina stuudios".

Lanemani sõnul peab Venemaa nüri ja kulutavat sõda ning suurtest pealtungidest on justkui loobutud.

"Mulle tundub, et Venemaa on loobunud ja neil ei ole enam lootust suurteks, massilisteks ja sügavateks läbimurreteks, vaid üritatakse metoodiliselt samm-sammult asulaid ja positsioone purustades lihtsalt meetri kaupa maad juurde võtta. See Pokrovski piirkonna põhitegevus, kui vaadata Soome reservohvitrseride kaarti, siis on näha, et kohe, kui tekib võimalus, üritavad venelased mingeid kotte moodustada ja lõunaosas asuvas taskus on Ukraina positsioonide kael jäänud üsna kitsaks - alla kümne kilomeetri, aga see on selline metoodiline, raske ja ma ütleks, et ka nüri kulutamise sõda," sõnas Laneman.

Prokovski piirkond ja Kramatorski suund on brigaadikindrali hinnangul võitmetähtsusega, kuna just nendes paikades on ukrainlastel lihtsam kaitsetegevust korraldada.

"Hooned ja ka purustatud majad on tegelikult kaitsele lihtsamad piirkonnad kui näiteks lage põld. Ukraina proovib seda ala hoida, sest see avaks tee Kramatorskile," selgitas Laneman.

Viimastel päevadel on Venemaa suurendanud aga drooni- ja raketirünnakuid, millega brigaadikindrali sõnul proovitakse rahva kaitsetahet murda.

"Reeglina selliste rünnakute eesmärk, mida me oleme ka ajaloos varem näinud, on elanikkonna kaitsetahte murdmine - tekitada lootusetust, hirmu ja anda kütet nendele, kes ütlevad, et tuleks iga hinna eest rahu teha ja neid hääli me näeme ju mitte ainult Ukrainas, vaid ka eestis," lausus Laneman.

Lisaks otsustas Vladimir Putin eelmisel nädalal vallandada Vene Föderatsiooni maavägede ülemjuhataja Oleg Saljukov, kes "tõsteti ümber" Venemaa julgeolekunõukogu asesekretäriks. Saljukovi asemele määrati Andrei Mordvitšev. Tema vastutada oli siiani Donbassi rinde keskosa ning kelle kontosse saab kanda Mariupoli ohvriterohke piiramise, vallutamise ja Avdijivka purustamise. Lanemani säärasest vahetusest midagi erilist ei järeldaks.

"See oli huvitav vahetus, aga ma ei teeks siin väga suuri järeldusi, sest Saljukov on siiski 70-aastane ja see vahetus võis olla ka plaanipärane. Andrei Mordvitšev, kes asemele läks, on noorem ja ehk loodetakse, et ta suudab muuta Venemaa vägede pealetungi veelgi kiiremaks," sõnas Laneman.

Mordvitšev on Lanemani hinnangul tundub oma jõulisuse ja agressiivsuse poolest.

"Tundub, et ta ei vali vahendeid ja on väga robustne. Tundub, et ta on olnud selline edukas läbi terve oma teenistuse. Tegevus on tal tõenäoliselt jõuline ja toob edu. Mordvitšev on metoodiliste purustamiste ja kombineeritud liharünnakute pooldaja ning on selle taktika kõige selgem demonstreerija. Kindlasti ta üritab näidata uue ametikohaga, et tema määramine oli õigustatud ja kindlasti proovib ta millegagi silma paista. Ma arvan, et lähima paari nädala jooksul me võime seda näha," ütles brigaadikindral.

Ühtlasi on venelased Ukrainale välja pakkunud puhvertsooni loomise, mis Lanemani hinnangul näitab, et Venemaal on kadunud usk sõja võitmisesse.

"Esmapilgul võib tunduda see väga loogilisena, aga ma pole isegi täpselt aru saanud, millised need tsoonid välja näevad või kui sügavad nad on ja mida nad endast kujutavad. Teisest küljest on see aga hea uudis, sest puhvertsooni loomine ei oleks vajalik, kui Venemaa suudaks hõivata vähemalt need piiriäärsed oblastid, rääkimata siis tervest Ukrainast. Öeldes, et nad kavatsevad luua puhvertsooni, näitab seda, et nad justkui ei usu, et nad suudavad neid oblasteid või Ukrainat tervikuna ära võtta. Selles mõttes on see hea uudis," selgitas Laneman.

Brigaadikindrali hinnangul kukkus säärase idee lauale käimine välja üsnagi humoorikalt, kuna põhimõtteliselt tulistas Venemaa endale ise jalga.

"Esimene mõte oli Venemaal ilmselt demonstreerida oma elanikele, et midagi tehakse, et ei tuleks ette neid rünnakuid Venemaa piirialadele, aga see, kuidas see välja kukkus, ajab muigama. Demonstreerib, et nad ei usu ise ka, et nad suudavad Ukrainat kiiresti ja tervikuna hõivata," ütles Laneman.