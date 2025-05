Merz teeb NATO idatiiva tugevdamise raames visiidi Leetu

Merz saabus valitsusjuhi ametis olles esimest korda Leetu ja Baltikumi. Ta kohtub neljapäeval Leedu presidendi Gitanas Nausedaga. Riigijuhid arutavad Leedu ja Saksa kahepoolseid suhteid, kaitsealast koostööd ja Ukraina toetamist, vahendas LRT.

Neljapäeval toimuv tseremoonia leiab aset Vilniuses. Enne seda toimub sõjatehnika näitus, pärast tuleb Saksa ja Leedu sõjaväeorkestrite kontsert.

Saksamaa teatas juba 2023. aastal, et paigaldab püsivalt Bundeswehri brigaadi Leetu. Praegu on Leedus 500 Saksa sõjaväelast. 1.aprillil saavutas brigaad operatiiv-võimekuse ning brigaad peaks saavutama täieliku lahinguvõime 2027. aasta lõpuks. Brigaadi koosseisus on viis tuhat sõjaväelast ning kogu vajalik tehnika ja varustus jõuab kohale 2027. aastal.

Merz ise ütles hiljuti, et tema valitsuse eesmärk on teha Saksa sõjaväest Euroopa tugevaim armee.

Merz lubas, et valitsus annab Bundeswehrile kõik finantsressursid, mida on vaja, et riigi tavapärane sõjaline võimekus muutuks Euroopa kõige tugevamaks.