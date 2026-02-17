X!

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

Välismaa
Bundeswehri logistikakeskuse avamine Ruklas 2025. aasta septembris.
Bundeswehri logistikakeskuse avamine Ruklas 2025. aasta septembris. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Sebastian Gollnow
Välismaa

Saksamaa on raskustes vabatahtlike leidmisega Bundeswehri 45. soomusbrigaadi, mis peaks hakkama NATO ettenihutatud vägede koosseisus paiknema Leedus, kirjutas Saksa meedia.

Brigaad peaks olema valmis Leedus tegutsema 2027. aastaks ning koosnema umbes 4800 sõjaväelasest ja 200 tsiviiltöötajast. Saksamaa plaanis formeerimise esimeses etapis Leetu paigutada 1971 sõdurit, kuid vabatahtlikult registreerus vaid 209 ehk pisut üle kümne protsendi vajalikust arvust, kirjutas Saksa väljaanne RND, mida vahendas Ukraina kanal RBK-Ukraina.

RND märgib, et selline ebaõnnestumine seab kahtluse alla brigaadi võime ettenähtud aja jooksul oma ülesandeid täitma asuda.

Seetõttu tegi Saksa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röwekamp (CDU) ettepaneku, et Leedusse saadetaks vajadusel sõjaväelased kohustuslikus korras.

"Bundeswehr tugineb vabatahtlikele ja see on endiselt õige põhimõte," rääkis ta RedaktionsNetzwerk Deutschlandile (RND), kuid lisas: "Aga kui sellest ei piisa sellise julgeolekupoliitilise missiooni jaoks nagu brigaad Leedus, siis tuleb teenistus seal kohustuslikuks muuta."

Röwekamp rõhutas: "Need, kes valivad sõjaväelise karjääri, võtavad vastutuse rahu, vabaduse ja meie liitlaste kaitsmise eest. See vastutus ei lõpe riigipiiril – see hõlmab ka teenistust seal, kus heidutus tagab rahu, nagu Leedus."

RND vahendas ka uudisteajakirja Der Spiegel artiklit, milles märgiti Saksa kaitseministeeriumi konfidentsiaalsele dokumendile viidates, et NATO idatiival on valmis teenistusse astuma liiga vähe vabatahtlikke, eriti sõdurite seas, ning esitati selle väite toetuseks ka mõned arvud. Näiteks Põhja-Rein-Vestfaalis paiknev 203. tankipataljon, mis peaks Augustdorfist Leetu lähetama 414 sõdurit, oli leidnud ainult 197 vabatahtlikku, ehk alla poole vajalikust arvust. Ajakiri teatas ka, et 122. tankigrenadieripataljonilt oodatakse 640 sõjaväelase saatmist Leetu, kuid sinna oli saadud vaid 181 avaldust.

Saksa kaitseministeeriumi pressiesindaja teatas hiljem siiski, et brigaadi loomine on graafikus ja et nad eeldavad, et suudavad personalivajadused vabatahtlikega täita – eitamata siiski mainitud konkreetseid numbreid. Ministeeriumi esindaja ütles Der Spiegelile, et need arvud on eelmise aasta lõpu vahearuanne – ja seega mitte valed.

Siiski pole välistatud, et kaitseministeerium saadab vajadusel oma sõjaväelased Leetu kohustuslikus korras. Praegu paikneb Leedus umbes 1700–1800 Saksa relvajõudude liiget; see arv peaks aasta lõpuks ulatuma 2000-ni.

Der Spiegeli andmetel kaalub kaitseministeerium lähetuse atraktiivsuse suurendamiseks nüüd Leedus minimaalse lähetusaja lühendamist kahelt aastalt ühele.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius (SPD) lubas 2023. aasta juunis Vilniuses visiidil viibides, et Leetu paigutatakse alaliselt Saksa relvajõudude brigaad, mis koosneb umbes 5000 sõjaväelasest. See pidi toimuma vabatahtlikkuse alusel. 2025. aasta kevadel osales ta koos kantsler Friedrich Merziga 45. soomusbrigaadi teenistusse astumise tseremoonial.

Saksamaa sõjalisele kohalolekule Leedus pannakse nüüd suuri ootusi, seda isegi NATO-siseselt, mis jätab Pistoriusele vähe ruumi taganemiseks, märkis RND.

Samas peetakse Balti riike NATO osaks, kus vastasseis Venemaaga on kõige tõenäolisem mõne aasta jooksul. Kui Venemaal õnnestuks sulgeda Suwalki koridor, mis ühendab Leedut Poolaga, lõigataks Balti riikide maismaa ühendus ülejäänud NATO-st ära. See kujutab endast ohtu ka Leetu paigutatud Saksa sõduritele, selgitas RND.

Püsiva väeüksuse paigutamine välismaale on Teise maailmasõja järgse Saksamaa relvajõududele esmakordne. Seni saadeti oma sõdureid enne kodubaasidesse naasmist välismaale ainult mõneks kuuks – näiteks Afganistani või Malisse. Isegi Pistoriusele lähedased pidasid pikka aega ebatõenäoliseks, et ta valiks Leedu jaoks teistsuguse mudeli, märkis RND.

Saksamaa on NATO ettenihutatud vägede koosseisus Leedus paikneva lahingugrupi raamriik, nagu Eestis on Ühendkuningriik ja Lätis Kanada.

Saksa meedia toob välja ka Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnad, kes ütles, et on teema korduvalt tõstatanud kantsler Merziga (CDU) ja öelnud: "Mulle kinnitati, et Saksamaa kohustused jäävad samaks ja et neid võetakse väga tõsiselt."

Leedu on lubanud pakkuda riiki asuvatele Saksa sõduritele piisavat majutust, nende elukaaslastele töökohti ning lastele lasteaedu ja koole.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RND, RBK-Ukraina

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:40

Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktoriks saab Ingar Dubolazov

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

07:26

Arendaja kinnitusel töö Tartu Lõunakeskuse lähedale spaa rajamiseks käib

07:00

Otse kell 10: välispoliitika aastaarutelu riigikogus

06:53

Eesti on valmis arutama ETS-i muutmist etteaimatavamaks

06:44

Ukraina süütas droonirünnakuga naftakäitise Krasnodari krais Uuendatud

04:46

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16.02

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

16.02

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

16.02

Riia palsami tootja on pankroti äärel

16.02

Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja Uuendatud

16.02

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

16.02

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

ilmateade

loe: sport

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

loe: kultuur

16.02

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

16.02

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

16.02

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16.02

Galerii: meremuuseumi uuel näitusel näeb muuseumi kunstikogu

loe: eeter

16.02

Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

16.02

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

16.02

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

Raadiouudised

16.02

Üraskeid jääb Lõuna-Eestis üha vähemaks

16.02

Kapten: Botnica jaoks on tegu kõige keerulisema talvega

16.02

Tööandjad nõustusid viimaks alampalgas kokku leppima

16.02

Päevakaja (16.02.2026 18:00:00)

16.02

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

16.02

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

16.02

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

16.02

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

16.02

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

16.02

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo