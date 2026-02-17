Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

Saksamaa on raskustes vabatahtlike leidmisega Bundeswehri 45. soomusbrigaadi, mis peaks hakkama NATO ettenihutatud vägede koosseisus paiknema Leedus, kirjutas Saksa meedia.

Brigaad peaks olema valmis Leedus tegutsema 2027. aastaks ning koosnema umbes 4800 sõjaväelasest ja 200 tsiviiltöötajast. Saksamaa plaanis formeerimise esimeses etapis Leetu paigutada 1971 sõdurit, kuid vabatahtlikult registreerus vaid 209 ehk pisut üle kümne protsendi vajalikust arvust, kirjutas Saksa väljaanne RND, mida vahendas Ukraina kanal RBK-Ukraina.

RND märgib, et selline ebaõnnestumine seab kahtluse alla brigaadi võime ettenähtud aja jooksul oma ülesandeid täitma asuda.

Seetõttu tegi Saksa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röwekamp (CDU) ettepaneku, et Leedusse saadetaks vajadusel sõjaväelased kohustuslikus korras.

"Bundeswehr tugineb vabatahtlikele ja see on endiselt õige põhimõte," rääkis ta RedaktionsNetzwerk Deutschlandile (RND), kuid lisas: "Aga kui sellest ei piisa sellise julgeolekupoliitilise missiooni jaoks nagu brigaad Leedus, siis tuleb teenistus seal kohustuslikuks muuta."

Röwekamp rõhutas: "Need, kes valivad sõjaväelise karjääri, võtavad vastutuse rahu, vabaduse ja meie liitlaste kaitsmise eest. See vastutus ei lõpe riigipiiril – see hõlmab ka teenistust seal, kus heidutus tagab rahu, nagu Leedus."

RND vahendas ka uudisteajakirja Der Spiegel artiklit, milles märgiti Saksa kaitseministeeriumi konfidentsiaalsele dokumendile viidates, et NATO idatiival on valmis teenistusse astuma liiga vähe vabatahtlikke, eriti sõdurite seas, ning esitati selle väite toetuseks ka mõned arvud. Näiteks Põhja-Rein-Vestfaalis paiknev 203. tankipataljon, mis peaks Augustdorfist Leetu lähetama 414 sõdurit, oli leidnud ainult 197 vabatahtlikku, ehk alla poole vajalikust arvust. Ajakiri teatas ka, et 122. tankigrenadieripataljonilt oodatakse 640 sõjaväelase saatmist Leetu, kuid sinna oli saadud vaid 181 avaldust.

Saksa kaitseministeeriumi pressiesindaja teatas hiljem siiski, et brigaadi loomine on graafikus ja et nad eeldavad, et suudavad personalivajadused vabatahtlikega täita – eitamata siiski mainitud konkreetseid numbreid. Ministeeriumi esindaja ütles Der Spiegelile, et need arvud on eelmise aasta lõpu vahearuanne – ja seega mitte valed.

Siiski pole välistatud, et kaitseministeerium saadab vajadusel oma sõjaväelased Leetu kohustuslikus korras. Praegu paikneb Leedus umbes 1700–1800 Saksa relvajõudude liiget; see arv peaks aasta lõpuks ulatuma 2000-ni.

Der Spiegeli andmetel kaalub kaitseministeerium lähetuse atraktiivsuse suurendamiseks nüüd Leedus minimaalse lähetusaja lühendamist kahelt aastalt ühele.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius (SPD) lubas 2023. aasta juunis Vilniuses visiidil viibides, et Leetu paigutatakse alaliselt Saksa relvajõudude brigaad, mis koosneb umbes 5000 sõjaväelasest. See pidi toimuma vabatahtlikkuse alusel. 2025. aasta kevadel osales ta koos kantsler Friedrich Merziga 45. soomusbrigaadi teenistusse astumise tseremoonial.

Saksamaa sõjalisele kohalolekule Leedus pannakse nüüd suuri ootusi, seda isegi NATO-siseselt, mis jätab Pistoriusele vähe ruumi taganemiseks, märkis RND.

Samas peetakse Balti riike NATO osaks, kus vastasseis Venemaaga on kõige tõenäolisem mõne aasta jooksul. Kui Venemaal õnnestuks sulgeda Suwalki koridor, mis ühendab Leedut Poolaga, lõigataks Balti riikide maismaa ühendus ülejäänud NATO-st ära. See kujutab endast ohtu ka Leetu paigutatud Saksa sõduritele, selgitas RND.

Püsiva väeüksuse paigutamine välismaale on Teise maailmasõja järgse Saksamaa relvajõududele esmakordne. Seni saadeti oma sõdureid enne kodubaasidesse naasmist välismaale ainult mõneks kuuks – näiteks Afganistani või Malisse. Isegi Pistoriusele lähedased pidasid pikka aega ebatõenäoliseks, et ta valiks Leedu jaoks teistsuguse mudeli, märkis RND.

Saksamaa on NATO ettenihutatud vägede koosseisus Leedus paikneva lahingugrupi raamriik, nagu Eestis on Ühendkuningriik ja Lätis Kanada.

Saksa meedia toob välja ka Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnad, kes ütles, et on teema korduvalt tõstatanud kantsler Merziga (CDU) ja öelnud: "Mulle kinnitati, et Saksamaa kohustused jäävad samaks ja et neid võetakse väga tõsiselt."

Leedu on lubanud pakkuda riiki asuvatele Saksa sõduritele piisavat majutust, nende elukaaslastele töökohti ning lastele lasteaedu ja koole.