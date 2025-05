Rumeenia kohus lükkas valimistulemuste tühistamise taotluse tagasi

Eelmisel pühapäeval presidendivalimiste teises voorus Bukaresti tsentristist linnapeale Nicușor Danile alla jäänud Simion nõudis kohtult valimistulemuste tühistamist

Simion süüdistades välisriike, seal hulgas Prantsusmaad valimistesse sekkumises.

"Arutelu lõpuks lükati valimiste tühistamise taotlus ühehäälselt tagasi, leides, et see on põhjendamatu," teatas kohus.

Eelmise aasta novembris toimunud presidendivalimiste esialgse esimese vooru tulemused tühistas riigi põhiseaduskohus detsembris. Need võitis enne valimisi suhteliselt väikese toetusega parempopulist Calin Georgescu. Vaieldavat otsust põhjendati Venemaa mõjutuskampaaniaga sotsiaalmeedias, mis aitas Georgescu võidule.

Simion ei jäänud viimase kohtuotsusega rahule.

"Kohus jätkab oma riigipööret. Me saame üksnes võidelda! Kutsun teid ühinema minuga täna ja eelolevatel nädalatel," teatas Simion.

Euroopameelne tsentrist Dan võitis valimised 54 protsendiga häältest, Simion sai 46 protsenti häältest.