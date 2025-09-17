X!

Rumeenia süüdistab Venemaaga seostatud presidendikandidaati riigipöörde kavandamises

Välismaa
Rumeenias riigipöördekatses süüdistatav endine parempopulistlik presidendikandidaat Calin Georgescu (esiplaanil) ja uutel valimistel teise koha saanud euroskeptikust kandidaat George Simion (paremal).
Rumeenias riigipöördekatses süüdistatav endine parempopulistlik presidendikandidaat Calin Georgescu (esiplaanil) ja uutel valimistel teise koha saanud euroskeptikust kandidaat George Simion (paremal). Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Rumeenia prokuratuur esitas teisipäeval paremäärmuslasest poliitikule, kes võitis eelmisel aastal presidendivalimiste esimese vooru, mille tulemused hiljem väidetava Venemaa sekkumise tõttu tühistati, ametlikult süüdistuse riigipöördekatses. Riigi peaprokurör andis ka ülevaate sellest, kuidas Venemaa sealsesse poliitikasse sekkus.

Rumeenia prokuratuur süüdistab Călin Georgescut ja 21 teist kahtlusalust demokraatliku korra õõnestamise plaanis ning süüdimõistmise korral ootab teda kuni 25-aastane vanglakaristus, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Pärast seda, kui konstitutsioonikohus tunnistas detsembris Georgescu võidu kehtetuks, esitasid prokurörid talle süüdistuse valitsuse kukutamise vandenõu kavandamises Horaţiu Potra juhitud paramilitaarse rühmituse abiga. Potra peeti eelmisel aastal lühidalt kinni, kuid on pärast seda riigist põgenenud.

Georgescu kohtus Potraga Bukaresti äärelinnas asuvas hobusekasvanduses, et planeerida vägivalla kasutamist Georgescut toetaval protestil, mis pidi pealinnas paar päeva hiljem toimuma, et demokraatlik kord kukutada, väidetakse süüdistusaktis. Rumeenia peaprokurör Alex Florența kinnitas pressikonverentsil Georgescule süüdistuse esitamist.

Potra arreteeriti eelmise aasta lõpus, kui ta oli relvastatud meesterühma eesotsas teel riigi pealinna. Pärast vabastamist põgenes ta Rumeeniast ja tema suhtes on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus.

Florența sõnul on Potra nüüd ühenduses Venemaa võimudega, et saada seal varjupaik. Potrale on esitatud ka süüdistus Georgescu juhtumi kaasosalisena.

Florența väitis ka, et Georgescu oli enne valimisi kindlasti kasu saanud Venemaa mõjutuskampaaniast, kuigi see ei kuulunud süüdistuste hulka.

Venemaa külvas vaenu ja segadust

Rumeenia presidendivalimiste tulemuste mõjutamiseks korraldati eelmisel aastal ulatuslik hübriidrünnak, rääkis peaprokurör Florenta teisipäeval uurimistulemusi tutvustades.

Florenta sõnul tuvastasid prokurörid neli ettevõtet, millel on tema kinnitusel tõestatud seosed Venemaaga ning mis levitasid 2024. aasta presidendivalimiste eel Rumeenias desinformatsiooni ja tehisintellekti loodud lõhestavat sisu. Samuti tehti kindlaks, et mõned ettevõtete investorid ja administraatorid asusid Venemaal.

Sotsiaalmeediavõrgustikus Tiktok tehtud postituste analüüsi käigus tuvastati kaks koordineeritud võrgustikku, mis propageerisid Georgescut – sealhulgas niinimetatud Pravda võrgustik, mis muuhulgas toetas ka Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Prokuröri sõnul üritasid Vene kübertrollid ja botifarmid Rumeeniat seestpoolt nõrgestada – õhutada sotsiaalmeedias ühiskonnas üksteisevastast vaenu ja levitades selleks valeinfot, edendades nostalgiat nõukogude aja järele ja õõnestades usaldust riigiasutuste vastu.

"Meie uurimine paljastas suure veebisaitide võrgustiku, mille tegevust toetas reklaam. Enamikku neist sponsoreerisid neli Venemaaga seotud ettevõtet," ütles Florenta.

Tema sõnul levisid sotsiaalmeedias tehisintellekti loodud sõnumid, mis tekitasid pingeid ja põhjustasid avalikkuses tormilise reaktsiooni. Presidendivalimistega seoses kasutati aktiivselt teemaviidet "revolutsioon". Kampaania langes kokku Georgescu veebireklaamiga, vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

"Selle mikrosihtimise tulemusel tuvastati neli peamist tüüpi narratiivi, mida on alates 2022. aastast avaliku arvamuse mõjutamiseks kasutatud. Need neli narratiiviliiki on: identiteedipõhine nostalgia; vandenõuteooriad; religioossed ja alternatiivmeditsiini teemalised," ütles Florenta.

Georgescut toetasid Euroopa parempopulistid ja MAGA

Georgescu on pälvinud Euroopa parempopulistlike liikumiste ja parteide ning president Donald Trumpi liikumise MAGA toetuse, kusjuures USA asepresident JD Vance süüdistas Rumeenia valitsust hääletuse tühistamisel tuginemises nõrkadele kahtlustele Venemaa sekkumise kohta, meenutas FT.

Georgescu, kes on väitnud end olevat õigustatult valitud president, keelati mais kordusvalimistel osaleda. Ta on eitanud igasugust seotust Moskvaga.

Rumeenia president Nicușor Dan, kes kordusvalimised lõpuks võitis, ütles teisipäeval, et peaprokuröri analüüs Venemaa hübriidrünnakute kohta Rumeenia vastu on tõend, et Moskva püüdis 2024. aasta valimisi oluliselt mõjutada.

Georgescu ei kommenteerinud süüdistusi kohe. Varem on ta süüdistused tagasi lükanud.

Georgescu sai populaarseks ootamatult järsku

24. novembril 2024 toimus Rumeenias presidendivalimiste esimene voor, milles kandideeris 14 poliitikut.

Need võitis Georgescu 22,95 protsendiga ja teise koha sai Euroopa-meelne Elena Lasconi 19,17 protsendiga, pääsedes teise vooru, mis pidi toimuma 8. detsembril. Georgescu võit oli ootamatu, kuna enne valimis oli tema toetus küsitlustes alla kümne protsendi ning samuti ei teinud ta valimiste eel tugevat avalikku kampaaniat.

4. detsembril avalikustas Rumeenia riigikaitsenõukogu salastatud dokumendid, mis tunnistasid Venemaa sekkumist Georgescu kasuks.

6. detsembril tühistas Rumeenia konstitutsioonikohus Venemaa sekkumisele viidates presidendivalimiste esimese vooru tulemused ja kogu valimisprotsessi.

Tänavu 4. mail peetud presidendivalimiste esimese vooru võitis euroskeptiline rahvuspopulist George Simioni, kes sai 46 protsenti häältest, teiseks jäi Bukaresti linnapea ja euroopameelne tsentrist Nicuşor Dan, kes aga võitis 18. mail peetud teises voorus.

Venemaa sekkumine läänevastaste jõudude toetuseks on praegu väga teravalt päevakorral ka Rumeenia naaberriigis Moldovas, kus 28. septembril toimuvate parlamendivalimiste tulemusel peaks selguma, kas riik jätkab Euroopa Liiduga liitumise kursil või langeb tagasi Venemaa mõjusfääri.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times, LIGA.net

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:16

Rumeenia süüdistab Venemaaga seostatud presidendikandidaati riigipöörde kavandamises

13:14

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

13:11

Tallinna Lastekodu tänava remont on jõudnud linnaruumi korrastamise etappi

12:57

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Toomas Luman

12:50

VAATA OTSE | Eesti rekordinaine Ann Marii Kivikas stardib Tokyo MM-il Uuendatud

12:46

Kehvalt ajastatud põud võib metsa kasvu kängu jätta

12:45

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

12:40

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

12:38

EMTA kontserdi- ja teatrimaja sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi uue lasteooperiga

12:35

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

16.09

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

08:26

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

16.09

Venemaa plaanib ehitada 38 uut tuumareaktorit

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

13:14

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

12:50

VAATA OTSE | Eesti rekordinaine Ann Marii Kivikas stardib Tokyo MM-il Uuendatud

12:31

Tartu Titansi jõud käis Leedu klubist kindlalt üle

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

loe: kultuur

12:45

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

12:38

EMTA kontserdi- ja teatrimaja sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi uue lasteooperiga

12:21

Pildid: "Presidendi raamatuklubi" hooaja avasaates on külas Maarja Undusk ja Leelo Tungal

11:47

Pildid: Paasikul toimusid Katariina Aule debüütfilmi "Koerte kasvandik" proovivõtted

loe: eeter

12:19

Priit Võigemast: mõistsin, et muusikuna jätkamiseks on vaja talenti

12:17

Kestvusratsutaja Aleksander Ots: edu sel alal sõltub täielikult hobusest

11:17

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

12:14

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

11:55

Erakonnad on perede koduostu toetamise üksikasjades eri meelt

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16.09

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16.09

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo