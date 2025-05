Merz Vilniuses: Saksamaa võtab NATO idatiiva kaitsmise enda hooleks

Saksamaa võttis eelmisel aastal vastu otsuse paigutada Leetu alaliselt sõjaväebrigaad, kes neljapäeval Vilniuses oma teenistust alustasid. Säärane otsus tulenes Venemaa sissetungist Ukrainasse.

"Me võtame NATO idatiiva kaitsmise enda hooleks," ütles kantsler Merz Leedu pealinnas Katedraali väljakul.

Merz lisas ka, et Euroopa rahu on ohus.

"Venemaa rikub iga päev meie kõigi ühiselt loodud korda. Me ei ela mitte ainult Venemaa kuritegeliku sõja kõrval Ukrainas, vaid seisame silmitsi ka rünnakute ja massimõrvadega Euroopa linnades, luuramise ja sabotaažijuhtumite, küberrünnakute ja järjekindla väärteabe levitamisega," märkis Saksamaa valitsusjuht.

"Me peame suutma end selliste rünnakute eest kaitsta," lisas ta.

Poliitiku sõnul on Baltimaad juba ammu aru saanud, et vabadus ei tule tasuta ning seda juba siis, kui Saksamaa uskus Putini režiimi pettekujutelma.

"Ma tean, et selline petlik usk tekitas Baltimaade kodanikes palju ärritust, aga ma kinnitan teile, et see mõtteviis on möödas," ütles Merz.

NATO peab olema valmis end kaitsma selliselt, et ei peaks kunagi sõtta minema, ütles ta, ja Leedus paikneva brigaadi ülesanne on usutav heidutus.

Kantsler tänas leedulasi, kes võtsid Bundeswehri üksuse vastu avasüli, vaatamata Leedu valusale ajaloole, mis oli seotud Natsi-Saksamaa okupatsiooniga rohkem kui 80 aastat tagasi.

"Välisriikide sõjaväelaste vastuvõtmine oma riigis ei ole midagi enesestmõistetavat, eriti siin Leedus. Meie kõigi ja eriti Bundeswehri jaoks tähistab see päev uue ajastu algust," ütles Merz.

"Leedu julgeolek on ka meie julgeolek. Vilniuse kaitsmine on ka Berliini kaitsmine. Meie ühisel maailmal ei ole geograafilisi piire – see lõpeb seal, kus meie lõpetame selle kaitsmise," ütles ta.

"Sellepärast oleme me täna siin ja sellepärast me siia ka jääme. Saksamaa täidab oma kohustusi nii sõnades kui ka tegudes – täna, homme, nii kaua kui vaja," ütles Saksamaa kantsler.

Tema sõnul näitavad Leedu ja Saksamaa ühtse rindena tegutsedes, et on valmis kaitsma Euroopa vabadust ükskõik kelle eest.