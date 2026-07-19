Merz kaalub Saksamaa valitsuse ümberkorraldamist

Spahn astus laupäeval tagasi pärast paljastusi, et sai koos oma abikaasaga Ameerika Ühendriikides surrogaatema abil lapse.

Kuna asendusemadus on Saksamaal keelatud ja CDU kinnitas oma vastuseisu sellele alles sel aastal, tõi juhtum endisele terviseministrile ja erakonna ühele silmapaistvamale tegelasele kaasa süüdistused silmakirjalikkuses.

"See võib olla võimalus mõelda veel kord föderaalvalitsuse koosseisu peale," ütles Merz Saksamaa rahvusringhäälingule ZDF antud intervjuus, mis salvestati pühapäeval enne õhtul eetrisse minekut. Kantsler rõhutas korduvalt, et räägib pelgalt võimalusest, mitte kindlast plaanist.

Vastates küsimusele oma kantseleiülema Thorsten Frei kohta, keda ZDF on pakkunud Spahni võimaliku mantlipärijana, keeldus Merz ühtegi nime kinnitamast. Frei edutamine tähendaks aga uue kõrge ametikoha vabanemist.

Samuti ei soovinud Merz intervjuus Spahni isiklikult kaitsta, märkides, et ei oodanud "nii laiaulatuslikku pahameelt". "Tõenäoliselt oli see seotud ka tema isiku ja avaliku suhtlusega," lisas kantsler.

Merzi sõnul rääkis Spahn lapse saamisest umbes kümme päeva tagasi ja palus seda saladuses hoida, mida kantsler ka tegi.

Merz märkis, et Spahn teavitas erakonda "väga-väga hilja" ning laupäevaks sai kahju erakonna usaldusväärsusele "ilmselgeks". "Seetõttu me ka samme astusime," lausus ta.

Saksamaa meedia teatas laupäeval, et Merz palus Spahnil tagasi astuda.

Küsimusele, kas ta tunneb end reedetuna, vastas Merz vaid, et ei soovi seda avalikult hinnata. Kantsler pidas teemat ammendatuks ning tänas Spahni valitsuskoalitsiooni hiljutiste reformide juures tehtud töö eest.

ZDF-i andmetel arutab CDU juhtkond Spahni mantlipärija küsimust lähipäevil.