Merz: mul oli Trumpiga hea telefonivestlus

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS
Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas reedel, et tal oli USA presidendi Donald Trumpiga hea telefonivestlus pärast nendevahelist tüli, mille tulemusena teatas Trump 5000 USA sõduri väljaviimisest Saksamaalt.

"Mul oli hea telefonikõne @POTUS-e (USA presidendi) Donald Trumpiga tema tagasiteel Hiinast," kirjutas Merz sotsiaalmeedias, lisades, et nad olid ühel meelel, et USA ja Saksamaa on tugevad partnerid tugevas NATO-s.

Trump teatas vägede väljaviimisest kaks nädalat tagasi, mõni päev pärast seda, kui Merz ütles, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimistelauas. Trump kritiseeris toona ka teravalt Saksa liidrit.

"Saksamaa kantsler peaks kulutama rohkem aega Venemaa/Ukraina sõja lõpetamisele (kus ta on olnud täiesti ebatõhus!) ja oma riigi kordategemisele, eriti mis puudutab sisserännet ja energeetikat," ütles Trump toona oma sotsiaalmeedias.

Ta ütles ka, et Merz peaks kulutama vähem aega sekkumisele nende tegevusse, kes kõrvaldavad Iraani tuumaohtu, muutes seeläbi maailma, sealhulgas Saksamaa, turvalisemaks.

Merzi reedesest sõnumist võib järeldada, et nad on tüli seljatanud ja jõudnud laias laastus kokkuleppele Washingtoni eesmärkides USA ja Iisraeli konfliktis Iraaniga.

Merz kirjutas, et "me oleme ühel meelel: Iraan peab kohe naasma läbirääkimistelaua taha. Ta peab avama Hormuzi väina. Teheranil ei tohi lubada tuumarelva omandada."

"Arutasime ka rahumeelset lahendust Ukrainale ja kooskõlastasime oma seisukohad enne 7.–8. juulil toimuvat NATO tippkohtumist Ankaras," lisas Merz.

Saksamaa, Euroopa Liidu suurim majandus ja Ukraina suurim sõjaline toetaja, on Merzi juhtimisel alustanud ulatuslikku relvajõudude tugevdamist, et tulla toime Venemaalt lähtuva ohuga ning muuta Euroopa kaitsevõime USA-st vähem sõltuvaks.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

