Trump ähvardas kehtestada EL-ile 50-protsendilise tollimaksu

Trump kurtis sotsiaalmeedias, et EL-iga on olnud väga raske toime tulla, arutelud pole kuhugi viinud. Trump teatas, et uued tollid jõustuksid 1. juunil.

Trump kehtestas aprilli alguses kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele.

Mitmed riigid said ka lisatolle, näiteks Euroopa Liidule kavatses Trump kehtestada 20-protsendilise imporditolli. Veidi hiljem pani Trump lisatollide jõustamise pausile ja hakkas pidama kaubanduskõnelusi.

Nüüd ähvardab Trump EL-i 50-protsendiliste tollimaksudega. Trumpi viimane ähvardus lükkas Wall Streeti taas punasesse.