Reuters: USA nõuab Saksamaalt ja Prantsusmaalt diislivarude kasutuselevõttu

USA valitsus soovib kütusehindu langetada ning nõuab Saksamaalt ja Prantsusmaalt diislikütusevarude kasutuselevõttu. Reutersi allikate teatel ähvardab Washington vastasel juhul kehtestada diislikütuse ekspordikeelu.

Valge Maja nõunikud on esitanud Trumpile mitu võimalust diislikütuse hinna alandamiseks USA-s. Trump kaalub seetõttu diislikütuse ekspordi keelustamist, et langetada kütusehindu koduturul.

Reutersi teatel ei ole Trumpi administratsioon rahul ka Saksamaa ja Prantsusmaa senise tegevusega. USA hinnangul ei ole Prantsusmaa ja Saksamaa varem võetud kohustusi nafta- ja kütusevarude vabastamiseks täielikult täitnud.

"Euroopa huvides on teha koostööd Ühendriikidega, samal ajal kui me otsime erinevaid võimalusi rafineeritud naftatoodete pakkumise suurendamiseks ja tarbijate kulude vähendamiseks," ütles üks allikas Reutersile.

Veel üks allikas ütles, et USA palus EL-il vabastada järgmise kuue kuu jooksul 120 miljonit barrelit diislikütust.

USA energeetikaminister Chris Wright ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et USA valitsus ootab Euroopalt peagi teateid uute diislikütuse tarnete kohta.

Saksamaa majandusministeerium ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele. Prantsusmaa presidendikantselei ametniku sõnul ei arutanud Emmanuel Macron ja Donald Trump seda teemat, kui nad eelmisel nädalal New Yorgis kohtusid.

Siiski märkis ametnik, et Macron kutsub G7 riikide juhid videokonverentsile, et arutada kütusehindade tõusu ja rafineeritud naftatoodete ülemaailmset kättesaadavust.

Euroopa sõltub üha enam USA kütusetarnetest, kuna Venemaa Ukrainasse sissetungi järel keelustati Venemaa kütuse import. Lähis-Ida ja Hiina ekspordi vähenemine on kütusetarnete häireid süvendanud veelgi.