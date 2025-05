Austria kantsleri sõnul peab EL oma varjupaigareeglid üle vaatama

Austria Konservatiivse Rahvapartei (ÖVP) liider Stocker ütles ajalehele Financial Times, et tema juhitud koalitsiooni eesmärk on taastada stabiilsus ja rahulolu. Riigis tõstavad pead parempopulistid ning Vabaduspartei (FPÖ) võitis mullu toimunud parlamendivalimised.

Stockeri sõnul on Austria osa üha laienevast riikide rühmast, mis tegeleb Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi reformimise küsimusega. Tema sõnul ei vasta kehtivad seadused enam nende algsele eesmärgile.

"Peame minema tagasi juurte juurde, et see seadus saaks kehtida neile, kes seda vajavad," ütles Stocker.

Austrias kasvab mure immigratsiooni pärast. Stockeri valitsus piirab nüüd pagulaste õigust tuua riiki oma lapsi ja lähedasi. Austria valitsus leiab, et EL-i reeglid, mis lubavad peredel taasühineda, on toonud kaasa noorte kuritegevuse kasvu. Koolid ei tule aga toime lastega, kes ei oska saksa keelt.

Inimõigusorganisatsioonid leiavad samas, et valitsus liialdab probleemi ulatusega. Leitakse, et valitsusel pole alust kuulutada välja hädaolukord, mis võimaldaks sel EL-i varjupaigareeglitest mööda minna.

Stocker ütles, et ta ei toeta sisserände ohjeldamist nõudva FPÖ poliitikat. Tema sõnul on tal olemas ka teiste koalitsioonipartnerite toetus. Austria välisminister ja liberaalse erakonna erakonna NEOS juht Beate Meinl-Reisinger ütles, et Euroopas on vajadus leida uus õiguslik raamistik pagulaste jaoks.

"EL-i partnerid peavad ärkama ja nägema, milline on olukord. Peame leidma lahenduse," ütles Beate Meinl-Reisinger.

65-aastane Stocker sai varem kriitikat, kuna üritas koos parempopulistidega valitsust moodustada. See plaan aga kukkus läbi ning seejärel sõlmis ta kokkuleppe teiste tsentristlike parteidega.

Stocker ütles, et ta mõistab seda kriitikat. Ta lootis, et FPÖ ja selle liider Herbert Kickl on valmis kompromissideks. "Selgus, et ta oli rohkem huvitatud hävitamisest, ilma, et oleks tegelikult parandanud midagi, mis võis olla vale," ütles Stocker.

FPÖ tegi aga viimastel valimistel oma kõigi aegade parima tulemuse, peaaegu iga kolmas austerlane hääletas toona FPÖ poolt. Viimaste valimiste põhiteemad olid elukalliduse kasv ja turvalisus ja FPÖ suurendas oma toetust ka konservatiivide arvelt.

FPÖ on varem mitu korda valitsuses olnud, kuid pole kunagi olnud kantsleripartei. Paljud austerlased eeldavad, et see võib lõpuks juhtuda, kui pole näha, et Stockeri võimuliit tegeleb valijate muredega.

"See võib olla meie viimane võimalus," ütles üks Stockeri liitlane.