Sõja 1190. päev: Merz: Saksamaa aitab Ukrainal kaugmaarelvi toota

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 28. mail kell 22.43:

- Ukraina tegi suure õhurünnaku Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele;

- Rünnaku alla sattusid Moskva-lähedased teaduslinnad;

- Vene lennujaamad peatasid töö;

- Venemaa teatas 296 Ukraina drooni tõrjumisest;

- Zelenski tegi ettepaneku kolmepoolseks kohtumiseks Trumpi ja Putiniga;

- Lavrov: Ukraina-Vene uued läbirääkimised kuulutatakse välja lähiajal;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit.

Lavrov andis Rubiole ülevaate plaanitud Istanbuli kõnelustest

Venemaa välisminister Sergei Lavrov andis kolmapäeval oma USA kolleegile Marco Rubiole ülevaate Moskva ettevalmistustest kavandatavateks otsekõnelusteks Ukrainaga Istanbulis järgmisel esmaspäeval, teatas Vene välisministeerium.

"Telefonivestluses rääkis Lavrov Rubiole Vene poole ettevalmistustest konkreetseteks ettepanekuteks järgmiseks Vene-Ukraina otsekõneluste vooruks Istanbulis," ütles ministeeriumi eestkõneleja.

Merz: Saksamaa aitab Ukrainal kaugmaarelvi toota

Saksamaal visiidil viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski pakkus välja kolmepoolse tippkohtumise tema, USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel. Zelenski sõnul on ta valmis rahukõneluste mistahes formaadiks.

"Me jätkame surve avaldamist Venemaale. Selles kontekstis teeme kõik endast oleneva, et Nord Stream II ei saaks uuesti töökorda. Me jätkame ja laiendame oma sõjalist toetust, et Ukraina saaks jätkata endma kaitsmist Venemaa

agressiooni vastu nüüd ja tulevikus," lausus Merz.

"Me ootame kannatamatult sanktsioone. Me tõesti eeldasime, et venelased ütlevad, et nad tahavad relvarahu, millele järgneb riigijuhtide kohtumise

tegevuskava. Ootasime seda enne vangide vahetust. Siis mainisid nad tegevuskava või memorandumit, mis asi see veel on? Ma ei tea, millega nad tahtsid lagedale tulla, see pidanuks juhtuma kohe pärast vangide vahetust, kuid me ei näinud seda iialgi," ütles Zelenski.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz lubas Ukrainale ka abi pikamaarelvastuse tootmisel, et Ukraina saaks rünnata ka kaugemal Venemaa territooriumil asuvaid objekte. Merzi sõnul on tegu Saksa-Ukraina kaitsetööstuskoostöö uue algusega, millel on suur potentsiaal.

"Meie kaitseministrid allkirjastavad täna vastastikuse mõistmise memorandumi Ukrainas toodetud kaugmaa relvasüsteemide hanke kohta," ütles Merz.

"Kauguspiiranguid ei ole, mis võimaldab Ukrainal end täielikult kaitsta, isegi sõjaliste sihtmärkide vastu väljaspool tema enda territooriumi," lubas Merz.

Venemaa sarjas kolmapäeval Merzi avaldust Kiievile antavate kaugrakettide kohta, väites, et see on vastutustundetu ja takistab rahuprotsessi.

"See ei ole midagi muud kui sõja edasine provotseerimine, see ei ole midagi muud kui järjekordne katse sundida ukrainlasi võitlust jätkama ja see ei ole midagi muud kui rahuprotsessi sisenemise katsete takistamine," ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

Ukraina tegi suure õhurünnaku Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele laiaulatusliku õhurünnaku, Vene võimud teatasid ligi 300 drooni allatulistamisest.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles sõnumirakenduses Telegram tehtud postitustes, et õhukaitse üksused tõrjusid Venemaa pealinna poole suundunud 33 drooni. Sobjanin ei maininud inimohvreid ega kahjustusi, öeldes vaid, et päästemeeskonnad tegutsesid droonirusude mahakukkumise kohtades.

Vene võimud ei kinnita üldjuhul droonitabamusi, vaid väidavad alati, et kahju on tekitanud allatulistatud droonide rusud, ehkki sotsiaalmeediasse postitatud videotelt on sageli näha, kuidas droonid segamatult oma teekonna lõpuni lendavad.

Venemaa kaitseministeerium oli varem teatanud, et tema üksused tulistasid õhtul kella üheksa ja kesköö vahel alla 112 drooni. Neist 59 lasti Venemaa väitel alla Ukraina külgnevas Brjanski oblastis, teised intsidendid toimusid viies erinevas Venemaa oblastis.

Brjanski oblasti kuberner ei teatanud inimohvritest, kuid ütles, et rünnakus said kannatada elumaja ja kuus autot.

Smolenski oblastis võttis õhutõrje kuberneri väitel alla 11 drooni, inimohvreid ei olnud.

Kolmapäevaöised rünnakud sarnanesid droonirünnakute lainetele, mis eelmisel nädalal tabasid Moskvat ja teisi Ukraina sihtmärgiks olnud Venemaa linnu.

Samas korraldas Venemaa eelmisel nädalal Ukraina tsiviilobjektide vastu sõja suurimad õhurünnakud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et kolmepäevase perioodi jooksul, mis lõppes esmaspäeva varahommikul, tulistati Ukraina pihta üle 900 drooni ja raketi. Rünnakute intensiivsus oli uuesti väiksem alles ööl vastu teisipäeva.

Rünnaku alla sattusid Moskva-lähedased teaduslinnad

Öistes droonirünnakutes said tabamuse kaks Moskva satelliitlinna, mis on seotud Vene relvatööstusega.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas rünnakust Zelenogradile, kus sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes tulekahju tehnopargis, mille üks hoonetest sai kannatada.

Väljaande RBC-Ukraine teatel on Zelenograd üks kaheteistkümnest Venemaa pealinna laiemast lähipiirkonnast, mis asub väljaspool Moskva ringteed, Moskva kesklinnast umbes 37 kilomeetri kaugusel loodes. Zelenogradi peetakse Venemaa elektroonika ja mikroelektroonika peamiseks teadus- ja tööstuskeskuseks.

An Ukrainian UAV struck Zelenograd, Moscow region, in Russia this morning.



In the past, Zelenograd supposed to be the Soviet version of Silicon Valley. pic.twitter.com/zvOyzit0xS — (((Tendar))) (@Tendar) May 28, 2025

Üks Ukraina droonirünnakute sihtmärk oli Moskva oblastis asuv Dubna linn, kus asub väidetavalt droonitehas.

Väljaanne Ukrainskaja Pravda teatas rünnakust kasutades allikatena Vene Telegrami kanaleid Astra ja Baza, kohalike elanike sotsiaalmeediapostitusi ning Moskva linnapea Sergei Sobjanini teateid.

Sotsiaalmeedias avaldati videoid droonidest Dubna kohal, samuti plahvatusest ja tulekahjust pärast tabamust. Ühes videos ütlevad selle filminud kohalikud elanikud, et "Kronštati tabas uuesti", viidates droonitehasele.

Безпілотники атакували завод "Кронштадт", який створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Він розташований у місті Дубна, що неподалік від Москви. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/XXDC2G5O9b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Ettevõtte veebisaidil on kirjas, et see ettevõte loob "mehitamata õhusõidukeid ja lennuseadmeid". Dubnat nimetatakse ka teaduslinnaks, see asub Moskva piirkonna põhjaosas, Moskvast 121 kilomeetri kaugusel.

Moments ago, Ukrainian attack drones hit a major Russian cruise missile manufacturer north of Moscow, the Dubna Machine-Building Plant.



At least one drone slammed into the complex that produces long-range cruise missiles used to strike Ukraine. pic.twitter.com/V7iHp4N11e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 28, 2025

Plahvatustest teatati muuhulgas ka Moskva oblasti Podolski, Trotski ja Ramenskoje rajoonis.

Vene lennujaamad peatasid töö

Droonirünnakute tõttu peatas Venemaa keskosas töö ka mitu lennujaama, sealhulgas Moskva lennuväljad.

Lennukite start ja maandumine katkestati Vladimiri, Kostroma, Ivanovo ja Jaroslavli lennujaamades, teatas Venemaa tsiviillenunduse amet kolmapäeva esimestel tundidel.

Töö peatasid ka Moskva Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo ja Žukovi lennujaam.

Venemaa teatas 296 Ukraina drooni tõrjumisest

Venemaa kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et relvajõudude õhukaitseüksused tegid öö jooksul kahjutuks 296 Ukraina drooni 13 oblastis.

Kaitseministeeriumi teate kohaselt lasti kella üheksast teisipäeva õhtul kuni kella seitsmeni kolmapäeva hommikul alla ja juhiti kõrvale 296 drooni.

Droonid neutraliseeriti Moskva oblasti, Brjanski, Belgorodi, Vladimiri, Voroneži, Ivanovo, Kaluuga, Kurski, Orjoli, Rjazani, Smolenski, Tveri ja Tuula oblasti kohal.

Samal ajal kui maailma liidrid vaidlevad avalikult rahuväljavaadete üle Ukrainas, süveneb sõda: mõlemad pooled lasevad teise suunas suurel hulgal droone ning samal ajal käivad rinde olulistes lõikudes ägedad lahingud.

Venemaa teatas teisipäeval, et eelmisel nädalal tulistas Vene õhutõrje kokku alla 2331 drooni, sealhulgas 1465 Ukraina drooni Venemaa territooriumi kohal.

Samal ajal korraldas ka Venemaa ise nädalavahetusel Ukraina vastu droonide ja rakettide arvult rekordsuured õhurünnakud.

Zelenski tegi ettepaneku kolmepoolseks kohtumiseks Trumpi ja Putiniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi ettepaneku kutsuda kokku kolmepoolne tippkohtumine tema, USA riigipea Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini vahel eesmärgiga lõpetada Moskva enam kui kolm aastat kestnud sissetung.

"Kui Putin ei tunne end mugavalt kahepoolse kohtumisega või kui kõik tahavad, et tuleks kolmepoolne kohtumine, siis mina ei ole vastu. Ma olen valmis mis tahes formaadiks," ütles Zelenski kolmapäeval avaldatud sõnades.

Samas ütles ta, et tahaks vägagi näha, kuidas Trump kehtestaks Venemaa pangandus- ja energiasektorile karmid sanktsioonid vastuseks Vene õhurünnakute lainele ning Moskva keeldumisele nõustuda relvarahuga.

Lavrov: Ukraina-Vene uued läbirääkimised kuulutatakse välja lähiajal

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et Venemaa ja Ukraina vahelised uued läbirääkimised kuulutatakse välja lähiajal.

Lavrov ütles ka, et Venemaa nõudis Istanbulis Ukrainaga peetud kohtumisel "diskrimineerivate seaduste kaotamist" Ukrainas ja jätkab seda ka edaspidi.

Samas ütles Lavrov, et Venemaa tingimus sõja lõpetamiseks on "Ukraina erapooletu, mitteühinenud ja tuumarelvavaba staatuse taastamine" ning need nõudmised tuleb täita "tüli lahendamise mis tahes vormis".

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 983 890 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 10 864 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 22 644 (+2);

- suurtükisüsteemid 28 355 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1397 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1171 (+0);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 37 918 (+65);

- tiibraketid 3265 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 49 959 (+52);

- eritehnika 3902 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.