Jõhvi kaasava eelarve võitis viadukti iluvalgustuse lahendus

Jõhvi kesklinnas asuv viadukt valmis 2013. aastal. 25 kuud kestnud ehitus läks maksma üle 10 miljoni euro.

Viadukti põhivalgustusega pole probleeme olnud, aga sambavalgustus kaua ei kestnud, sest kaablid olid veetud samasse kanalisse, kust voolas vihmavesi. Nii on küll lambid alles, kuid nad pole enam aastaid põlenud. Kelle süül see juhtus, seda veel uuritakse.

"Pikema staažiga mehed mäletavad, et ühel momendil muutusid nad kasutuskõlbmatuks, sest lahendus osutus mitteilmakindlaks," ütles Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun.

Sel aastal toimunud Jõhvi kaasava eelarve rahvahääletuse võitiski 111 häälega viadukti sammaste valgustuse taastamise projekt. Kokku oli hääletajaid 334.

"Põhiline asjaolu projekt esitamiseks oli see, et praegu on pime ja hall ala keset linna. Oluline on projekt ka selle poolest, et see eristaks Jõhvit. Valgustusel oleks ka kaudseid võimalusi, näiteks ilutulestiku asemel valgusõud teha," ütles võiduprojekti esitaja Marina Rogozina.

"Hea idee," sõnas Jõhvi elanik Nadežda. "Esiteks on see ilus ja esteetiline. Teiseks muudab see ka jala käimise mugavamaks, sest nagu ma aru olen saanud, siis on sambad plaanis valgustada nii ülevalt kui alt."

Jõhvi elanik Alla tunnistas, et talle jääb arusaamatuks, miks lisavalgustuseks raha raisata. "Mul on siin alati valge. Ka raudteed on õhtuti valge ületada ja ka viadukti all on valge. Minu jaoks on arusaamatu, milleks lisavalgustuseks raha raisata," ütles ta.

Kaasava eelarve maht on Jõhvis 25 000 eurot, kuid arvestuslikult saab sellega valgustada 10 V-kujulisest sambast vaid pooled.

"Me oleme palunud potentsiaalsetel selle valdkonna tegijatel teha meile eskiisprojekti, mida me saame ka etapiviisi realiseerida, sest praegu meil raha rohkem kui 25 000 eurot ei ole. Aga me jätame võimaluse realiseerida seda osaliselt ning hiljem, kui uuel rahastusperioodil tuleb uus raha, sellega edasi minna," sõnas abivallavanem Aun.

Jõhvi vald plaanib viadukti sambad osaliselt valgustada selleks sügiseks.