Jõhvi viadukti sambad said valgustuse

Idee Jõhvi viadukti sambad valgustada saadi kaasava eelarve kaudu, kuid lõpuks paisus valgustuse maksumus planeeritust suuremaks. Projektile valla rahakotist leitud 48 000 euroga suudeti valgustada vaid viadukti üks külg.

"Oleks ikkagi tahtnud saada ka silla lõunapoolsesse osasse valgustuse, aga kahjuks tõesti eelarvelised vahendid olid piiratud ja seetõttu me oleme teinud praegu valmis poole ehk idapoolne külg on valgustatud," rääkis Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun.

Kuna viadukt kuulub riigile, võttis aega uue valguslahenduse paigaldamise kooskõlastamine.

"Meie algne idee paigaldada valgustused vana valgustuse pesadesse osutus võimatuks, kuna need vanad pesad olid purunenud, lagunenud ja läbi roostetanud. Seepärast pidime ehitama valmis uued valgustite kandurid. Ja see eeldas täieliku ehitusprojekti esitamist transpordiametile ja selle kooskõlastamist," ütles Aun.

Arvestada tuli ka liiklusohutusega.

"Tegelikult valgustuse puhul oli lihtsalt ettepanek selline, et valguskiired ei ulatuks sõidutsooni. Lisaks oli ka see, et valgustus ei tohi olla plinkiv ja tähelepanu endale tõmbav, vaid valgustus peab olema ühtlaselt monotoonselt põlev. Muus olime me suhteliselt vabad oma lahendustes," lisas abivallavanem.

Jõhvi uus viadukt valmis 2013. aastal.