Ministeeriumi arvutus: veerand automaksutulust kulub soodustuseks

Valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et automaksu mõju lastega peredele ja puuetega inimeste invabussidele leevendatakse.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi ütles ERR-ile, et alaealise lapse kohta tehakse 100 eurot leevendust ning M- ja N-kategooria sõidukite maksustamist ühtlustatakse, et aidata puuetega inimesi.

Kuidas mõjutab soodustus automaksust laekuvat tulu riigile, ei ole Liivamäe sõnul veel täpselt teada.

"Me oleme koostanud esialgsed kiirhinnangud statistika põhjal. Täpsemad päringud ja arvestused, mis viivad reaalselt registritest kokku konkreetse maksukohustuse ja õiguse soodustusele, on meil töös. See võtab aega, sest mitmed olulised detailid on vaja läbi mõelda ning kõik andmed ei ole kohe kiiresti omavahel ühendatud," tõdes ta.

Siiski on rahandusministeeriumile teada, et Eestis on veidi alla 600 000 leibkonna, kellest nii autosid kui ka lapsi on umbes 130 000 ehk umbes veerandil. Lapsi, kellega seonduvalt võiks automaksu soodustus kohalduda, on Liivamäe sõnul veidi üle 200 000.

"Hästi laias laastus tähendaks see ligi veerandi autode aastamaksu tagasi maksmist, mida käesoleval aastal ootame umbes 100 miljonit eurot," lausus asekantsler.

See tähendab, et soodustusena makstaks peredele tagasi umbes 25 miljonit eurot ja tuluks, mida riik automaksult saab, jääks 75 miljonit eurot.

Liivamägi rõhutas, et see pole prognoos, vaid esialgne väga lai hinnang, sest paljud detailid alles selguvad ning täpsem ülevaade numbritest tuleb koos seadusemuudatuse materjalidega.

Mootorsõidukimaks jõustus alates sellest aastast ning see koosneb aastamaksust ning registreerimistasust. Kui maksueelnõu mullu veebruaris rahanduskomisjonist esimesele lugemisele saadeti, prognoositi sellest riigieelarvesse 236 miljoni euro suurust laekumist maksu rakendumise esimesel täisaastal.

Aastamaksu laekumise toel on valitsus lubanud teha lisainvesteeringuid teedeehitusse ning nende hooldusesse.

Sõiduki registreerimistasu on riik tänavu aprilli lõpu seisuga kogunud 18 miljonit eurot, ehkki mulluses prognoosis oodati selle aasta kogulaekumiseks 137 miljonit eurot.