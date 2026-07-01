Ministeerium tahtis ka varasema poliitilise kuuluvuse salajaseks teha

Justiitsministeerium plaanis algselt muuta äriregistrit puudutavat seadust nii, et sealt ei oleks võimalik ilma õigustatud huvita näha, mis erakonda on mõni inimene varem kuulunud. Hiljem võeti muudatus siiski eelnõust tagasi.

Kui praegu saab igaüks minna äriregistri veebikeskkonda ja vaadata, kas huvipakkuv inimene kuulub mõnda erakonda ning kas ta on ka varem kuhugi erakonda kuulunud, siis justiitsministeerium soovis esialgselt äriseadustiku muutmise eelnõuga seda muuta.

Varasema dokumendi kohaselt oleks igaühel, kes oleks soovinud näha, kuhu erakonda mõni inimene varem kuulunud on, pidanud selleks olema ministeeriumi sõnade järgi õigustatud huvi ning selleks oleks tulnud esitada ka teabenõue.

Justiitsiministeerium kinnitas ERR-ile, et selline punkt oli eelnõus tõesti sees, kuid see võeti hiljem sealt välja ning sellega edasi liikuda ei plaanita.

Rahandusministeerium teatas juuni alguses, et valmistab ette muudatusi tegelike kasusaajate andmekogu kasutamises ning edaspidi ei ole need andmed enam kõigile vabalt kättesaadavad nagu praegu.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi põhjendas toona muudatusettepanekut vajadusega leida parem tasakaal läbipaistvuse, rahapesu tõkestamise ja inimeste eraelu kaitse vahel.

Kuu lõpus selgus, et Pakosta rahandusministeeriumi eelnõu ei kooskõlastanud. Lisaks tõi ta toona välja, et isikuandmete vastutav töötleja vajab määruses täpsustamist ning soovitas koostada ametnikele juhend, mille alusel nad saavad infosoovija õigustatud huvi kontrollida, aga eelnõust juhendmaterjalid välja jätta, kuna see võib minna vastuollu andmekaitse inspektsiooni või Euroopa andmekaitse nõukoja juhistega.