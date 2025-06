Valitsuskabinet toetas automaksu vähendamist lastega peredele

"Leppisime täna valitsuskabineti otsusena kokku, et tulevikus, juba alates sellest aastat, hakkab kehtima automaksu soodustus lastega peredele – sada eurot iga alaealise lapse kohta kuni 19-eluaastani," ütles peaminister Kristen Michal istungijärgsel pressikonverentsil.

"Kui mõlemal vanemal on auto, siis nii ema kui isa saab 50 eurot oma automaksust maha arvata ühe lapse kohta. Kui auto on ühel vanemal, siis võetakse sellest 100 eurot ühe lapse kohta maha," lisas Michal.

Peaministri sõnul töötab rahandusministeerium kõik maksuplaani detailid suve jooksul välja, et septembriks saaks selle eelnõu riigikogule esitada ja loodetavasti oktoobris see juba vastu võtta, et soodustust saaks juba aasta lõpus arvesse võtta.

"Teine sama oluline printsiip on ka M ja N kategooria sõidukite ülevaatamine. See tähendab seda, et bussid ja mikrobussid, mille aastamaks on olnud kõrgem, nende aastamaks arvestatakse madalamaks ümber. See aitab neid, kes mikrobusse transpordiks [kasutavad], muuhulgas ka puuetega inimesi aga ka näiteks omavalitsus, spordikoole jne. Seegi tuleb selle sama eelnõuga," jätkas Michal.

Peaminister ütles, et kabinet leppis kokku ka selle, et automaksu aastamaksuga laekuvast summast, mida on arvestatud 99 miljonit eurot aastas, aga mida pärast vähendusi jääb alles vähem, suunatakse teede-ehitusse.