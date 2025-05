Hamas: USA esitatud Gaza relvarahu ettepanek ei vasta meie nõudmistele

Valge Maja teatas neljapäeval, et Iisrael on USA saadiku Steve Witkoffi ettepanekule relvarahuks heakskiidu andnud ja ootab nüüd Hamasilt ametlikku vastust.

Iisraeli valitsus ei ole ettepanekud ametlikult kommenteerinud, kuid väidetavalt ütles peaminister Benjamin Netanyahu neljapäeval pantvangide perekondadele, et nõustub Witkoffi plaaniga.

Hamasi kõrge ametnik ütles reedel BBC-le, et ettepanek ei rahulda rühmituse põhinõudeid, sealhulgas sõja lõpetamist. "Selle hulka kuuluvad vaenutegevuse viivitamatu lõpetamine ja Gazas toimuva humanitaarkatastroofi lõpetamine," sõnas Hamasi ametnik Basem Naim.

Samas lisas Naim, et Hamasi juhtkond tegeleb praegu ettepaneku läbivaatamisega. "See läbivaatamine juhindub sügavast riiklikust vastutustundest ja vankumatust pühendumusest kaitsta palestiinlaste õigusi ja tulevikku oma maal," sõnas Naim.

Uudisteagentuur Reutersi poolt reedel nähtud USA plaan Gaza vaherahuks näeb ette 60-päevast relvarahu ja 10 Iisraeli pantvangi ja 18 pantvangi säilmete tagasitoomist esimesel nädalal vastutasuks 1236 palestiinlasest vangi vabastamise ja 180 surnud palestiinlase säilmete tagastamise eest.

Plaan näeb ette, et Hamas vabastab 30 järelejäänud pantvangi pärast alalise relvarahu kehtestamist. Samuti näeb plaan ette, et Iisrael lõpetab kõik sõjalised operatsioonid Gazas niipea, kui vaherahu jõustub.

Kahekuuline relvarahu varises kokku märtsis, kui Iisrael kehtestas Gazale täieliku blokaadi ja jätkas sõjalist pealetungi.

Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi andmetel on Gazas sellest ajast alates tapetud peaaegu 4000 inimest.

Iisrael ütleb, et tegutseb Hamasi hävitamise ja pantvangide tagasitoomise nimel.

Iisraeli julgeolekuminister: aeg on täie jõuga Gazasse minna

Aeg on täie jõuga Gazasse minna, ütles Iisraeli julgeolekuminister Itamar Ben Gvir reedel pärast seda, kui palestiina äärmusrühmitus Hamas kritiseeris relvarahuettepanekut.

"Härra peaminister, pärast seda, kui Hamas leppe-ettepaneku taas tagasi lükkas, ei ole enam ettekäändeid," ütles Ben Gvir oma Telegrami kanalil. "Segadused, ümberpaigutused ja nõrkus peab lõppema. Ma oleme juba liiga palju võimalusi käest lasknud. On aeg minna sisse täie jõuga, silma pilgutamata, et Hamas viimseni hävitada ja tappa."

ÜRO: kogu Gaza sektori elanikkond on näljaohus

Gaza sektor on ainuke kindlapiiriline ala maailmas, kus kogu elanikkonda ähvardab näljaoht, hoiatas ÜRO humanitaarabiagentuuri OCHA kõneisik Jens Laerke reedel.

"Gaza on maailma kõige näljasem koht," ütles Laerke. "See on ainuke kindlapiiriline ala, riik või mingi piiritletud territoorium riigis, kus kogu elanikkonada ähvardab näljahäda. 100 protsenti elanikest on näljaohus."

Uudisteagentuuri Reutersi teatel ütles Laerke ajakirjanikele, et vaid 600-le 900-st abiautost anti luba Iisraeli ja Gaza piirile jõudmiseks.