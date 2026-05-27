Iisrael tappis Hamasi sõjalise tiiva uue juhi

Iisraeli õhujõudude hävitajad Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Nir Alon
Iisrael teatas, et Gazale korraldatud õhurünnakus tapeti Hamasi komandör Mohammed Odeh. Vaid kaks nädalat tagasi tapeti Odehi eelkäija Izz al-Din al-Haddad.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Odeh aitas planeerida 7. oktoobri 2023. aasta rünnakut Iisraeli vastu. 

"Me lubasime kõrvaldada kõik, kes juhtisid 7. oktoobri veresauna, seda me ka teeme," ütles Katz.

Hamas kinnitas Odehi tapmist ning lisas, et ta hukkus koos oma naise ja kahe lapsega. Odeh tapeti teisipäeval ning pealtnägijate sõnul kuuldi Gaza linna Rimali linnaosa rahvarohkes ostupiirkonnas mitut võimsat plahvatust.

Videolõigud näitasid kiirabiautosid ja inimesi, kes kiirustasid sündmuskohale. Näha oli kahjustatud hooneid ja autosid ning ühes videos lebas maas inimese surnukeha.

Iisraeli sõjavägi teatas, et ründas mitut hoonet, mis olid Odehi peidupaigaks. Sõjavägi teatas, et ründas ka korterit, mis kuulus võitlejale, kes osales 7. oktoobri rünnakus.

Odeh oli al-Haddadi järglane, kes võttis samuti pärast oma eelkäija surma üle Hamasi sõjalise tiiva juhtimise.

Odehi tapmine toimus ajal, mil USA president Donald Trumpi vahendatud Gaza relvarahuplaan on takerdumas. Piirkonna tulevik on ebakindel ning selle turvamiseks kavandatud rahvusvaheline sõjaline jõud pole veel kuju võtnud.

Hamas seisab vastu desarmeerimisele, nagu kokkulepe ette näeb. Samal ajal on Iisrael oma kontrolli territooriumi üle veelgi laiendanud. Palestiina tervishoiuvõimude andmetel on alates oktoobri alguses jõustunud relvarahust Iisraeli rünnakutes hukkunud sadu Gaza elanikke.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

