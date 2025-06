Ülemistel avati rongireisijatele uus ooteplatvorm

Telgi varjus Eesti suve trotsides avati rahvusvahelise reisiterminali uus ooteplatvorm, kust pääseb Aegviidu, Tartu ja Narva rongidele. Kuigi terminalihoone ei ole veel kaugeltki valmis, pakub see juba mõnevõrra paremat kaitset vihmase ilma eest kui Eesti raudtee senised ooteplatvormid.

"See nii-öelda lõplik lahendus tegelikult on siis koos katuse ja kaitstud seintega klaasseintega, mis siis on jaotatud tamburiteks teatud vahemaa tagant, selleks, et inimesed saavad siis minna tuule ja sademete eest varju," lausus Rail Baltic Estonia juht Anvar Salumets.

"Ütleme nii, et kuigi ta üsna selline rustikaalne täna veel välja näeb, siis tegelikult ikka juba väike edasiminek on olnud. See on kindlasti alles esimene samm, aga vaadates seda, milliseks see on projekteeritud, siis ma ei kahtlegi, et see saab olema üks Baltikumi ja võib-olla isegi Põhjamaade kõige ägedam terminal üldse," sõnas Elroni juht Lauri Betlem.

Erinevalt Lätist, kus kogu aur ja raha on seni pandud Rail Balticu terminalihoonete rajamisele, käib Eestis ka raudtee-ehitus. Seni püsib kõik ajakavas, kinnitas Salomets.

"Oleme sisenenud tipphooaega ehitamise mõttes. Umbes 70 kilomeetril toimuvad tööd erinevas küpsusastmes ja seda siis Harju ja ja Raplamaal. Peaasjalikult Pärnumaale jõuame augustis ja sealsetel lõikudel hakkavad tööd juba suve lõpus," ütles Salomets.

Kui praegu peatuvad Ülemiste jaamas vaid Elroni rongid, siis lähiajal peaks valitsus välja kuulutama uue rongihanke Rail Balticu regionaalrongide soetamiseks. Eesti plaanib osta viis rongi. Lätit ja Leedut oodatakse hankega ühinema.

"Viimane info nii Läti kui Leedu suunal on, et nad ikkagi tahavad meiega ühisesse hankesse tulla. Nad omalt poolt teevad samamoodi ettevalmistusi," kinnitas Betlem.

Taristuminister Kuldar Leis ütles, et Eesti liigub Rail Balticuga ajakavas ja usub, et ka lätlased jõuavad järele. Euroraha vähenemist järgmisel perioodil, minister ei pelga.

"Euroopa komisjon on öelnud ja ma hiljuti just vestlesin ka komisjoni transpordivolinikuga, et Rail Baltic on prioriteet ka Euroopas, sest alustatud on ja liigutakse edasi. Ega lõpuni kindel muidugi ei saa olla enne, kui on rahastusotsused käes, aga selleks me peamegi näitama, et, et meil käib kõik Eestis plaani järgi," sõnas Leis.

Rail Balticu Ülemiste terminal peaks lõplikult valmima 2028. aasta lõpus.