ERR Varssavis: poolakad olid valimispäeval kahe kandidaadi vahel lõhestunud

Poola presidendivalimistel on vastasseis liberaalse Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski ja rahvuskonservatiivist ajaloolase Karol Nawrocki vahel äärmiselt tasavägine. Tulemusest sõltub, kas peaminister Donald Tusk saab valitsemisel vabamad käed ja kas Poola jätkab Euroopa Liidu keskmes või tõmbub rohkem endasse.

Wolomini linnakeses Varssavi külje all käib elu pühapäeva hommikul kiriku ja end seenioride klubisse sisse seadnud valimisjaoskonna ümber. Kõrvuti mahuvad siia nii need, kes räägivad eelkõige Euroopast ja Ukrainast, kui ka need, kes teevad juttu Poolast ja migratsioonist.

"Et võõramaalastel puuduks seaduslik sissepääs Poolasse, et oleks patriotismi ja et Poola oleks täis väärtusi," lausus Katarzyna.

"Au ja isamaa. Minu jaoks Poola peab jääma Poolaks," ütles Henryk.

"Et Poola oleks suveräänne ja aus riik, ilma kogu selle vihata. Ja et me saaksime rahulikult elada," sõnas Hanna.

"Meie jaoks oli kõige olulisem lähedus Euroopa Liidule kandidaati valides," rääkis Tomasz.

"Ma loodan, et Rafal võidaks! Kogu Poola Rafali poolt! Seda ma soovin," lausus Aniela.

Vastupidiselt Aniela soovile jäi Rafal Trzaskowski Wolominis esimeses voorus Karol Nawrockile alla. Peaminister Donald Tuski liitlase tee presidenditoolile on teinud raskeks valitsuse langenud populaarsus.

"Suure osa avalikkuse jaoks on uus valitsus pettumust valmistanud, sest nad on suutnud täita vaid üksikuid kampaania ajal antud lubadusi," ütles arvamusuuringute firma Opinia24 tegevjuht Michal Kluczek.

"Sellel on kaks põhjust. Esiteks presidend Andrzej Duda vetostas mõningad valitsuse algatused. Teine põhjus on selle koalitsiooni iseloomus - see on väga lai koalitsioon," sõnas Varssavi ülikooli sotsioloog Maciej Gorecki.

Peaministri liitlase presidendiametisse tõusmine annaks talle vabamad käed. Varssavis on siinsel linnapeal toetus olemas.

"Minu jaoks oli see teine voor ausalt öeldes justkui vähem halva valimine. Üldiselt oli see aga küsimus edasiliikumisest riigina," lausus Mateusz.

"Minu jaoks oli see hääl vabadusele ja naiste õiguste liberaliseerimisele," lisas Dorota.

Esialgsed valimisaktiivsuse näitajad on kõrged. Tulemused võivad selguda alles esmaspäeval.