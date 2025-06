OSCE hinnangul sai Poola valitsuse toetatud presidendikandidaat ebaausa eelise

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) valimisvaatlejate koostatud raporti kohaselt olid Poolas nädalavahetusel peetud presidendivalimised küll üldjoontes vabad ja ausad, kuid need toimusid terava vastandumise keskkonnas ning mõnel juhul sai valitsuse toetatud kandidaat kampaanias eelise.

Opositsioonilise ja euroskeptilise konservatiivse partei Õigus ja Õiglus (PiS) esindaja Karol Nawrocki võitis 1. juunil toimunud presidendivalimiste teise vooru 51 protsendiga häältest, Rafał Trzaskowski, keda toetas peaminister Donald Tuski juhitud vasaktsentristlik valitsus, sai 49 protsenti häältest.

OSCE teisipäeval avaldatud raport tunnistas, et valimised, kus osales 72 protsenti valijatest, olid hästi korraldatud ja need peeti sisulise konkurentsi olukorras ning et neis austati põhivabadusi. Sellest hoolimata tõid vaatlejad oma missiooni raportis muu hulgas esile ebapiisavaid kampaania rahastamise regulatsioone ja meedia kallutatust, edastas euroskeptiline väljaanne BrusselsSignal raporti sisu.

See võimaldas avaldada Trzaskowski propagandamaterjali, mille eest ei pidanud aru andma, ametnike osalemist tema kampaanias ja valitsuse kontrollitava avalik-õigusliku meedia eelarvamuslikku kajastust opositsioonikandidaadi suhtes, teatas OSCE.

Vastupidiselt oma mandaadile kujutasid avalik-õiguslik telejaam TVP koos USA Discovery omanduses oleva meediaorganisatsiooniga TVN ja Saksa-Šveitsi omanduses oleva portaaliga Onet opositsioonikandidaat Nawrockit sageli negatiivselt, samas kui Trzaskowski kajastus oli suures osas kriitikavaba ja toetav, märgiti aruandes.

OSCE väljendas kahtlusi ka kampaania rahastamise osas, kusjuures peamiseks mureks olid ebapiisavad kampaania rahastamise regulatsioonid, sealhulgas aruandlusnõuete puudumine enne teist vooru ja kolmandate osapoolte kampaaniate sätete puudumine.

Aruandes märgiti, et mitmed kolmandad osapooled, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegelevad valimisvaatluse ja valijate mobiliseerimisega, viisid läbi kampaaniaid, millel olid märkimisväärsed kulud Trzaskowski kasuks.

See viitas kahele uuele Facebooki profiilile, mis 16. aprillist 14. maini kogusid umbes 100 000 eurot 136 Facebooki videoreklaami eest Trzaskowski kasuks ning Nawrocki ja Konföderatsiooni partei kandidaadi Sławomir Mentzeni, kes sai esimeses hääletusvoorus kolmanda koha, vastu.

OSCE lisas, et mõlemad profiilid edastati hiljem uurimiseks Poola sisejulgeolekuagentuurile (ABW).

Siiski öeldi, et juhtumi menetlemine avalike asutuste, sealhulgas Poola riikliku uurimisinstituudi (NASK), poolt, mille ülesandeks on küberohtude jälgimine, tekitab muret valitsuse kandidaadi kasuks ja Nawrocki vastu suunatud eelarvamuste pärast.

Aruandes kritiseeriti ka hilinenud ja vastuolulist avalikku suhtlust ning läbipaistvuse puudumist järelduste ja võetud meetmete osas ning juhiti tähelepanu sellele, et see võis negatiivselt mõjutada avalikkuse usaldust asjaomaste institutsioonide vastu.

OSCE märkis ka Poola õigussüsteemi jätkuvaid probleeme, viidates Ülemkohtu ümbritsevale poleemikale.

Tuski valitsus keeldus 2024. aastal täitmast kohtu otsust maksta PiS-ile riiklikku rahastamist, mis seadis partei presidendivalimiste kampaanias ebasoodsasse olukorda. Partei suutis siiski puudujäägi avalike annetustega katta.

OSCE ei uurinud PiS-i süüdistusi julgeolekuteenistuste osalemises negatiivse teabe avaldamises Nawrocki kohta ega Tuski üleskutset meediale "paljastada kõik" PiS-i kandidaadi kohta enne valimiste teist vooru. PiS-i kandidaati süüdistati kampaania ajal seostes kurjategijatega, kupeldamises, jalgpallihuligaansuses ja kinnisvarapettuses.

OSCE teisipäeval avaldatud aruanne järgnes esimesele, mis avaldati pärast valimiste esimest vooru 20. mail ja mis tõdeti, et Poolas on väga polariseeritud poliitiline keskkond ja meediamaastik, mis OSCE missiooni arvates piiras valijate juurdepääsu erapooletule teabele.

Poola presidendi roll on suures osas tseremoniaalne, kuid presidendil on vetoõigus, mida ka ametist lahkuv, PiS-i toetatud president Andrzej Duda on kasutanud paljude valitsusreformide blokeerimiseks.

2023. aasta lõpus võimule tulnud euromeelse Tuski koalitsioonivalitsus ei ole suutnud presidendi vetoõiguse tõttu seni viia ellu paljusid kampaanialubadusi, näiteks Poola kohtusüsteemi politiseerinud seaduste tühistamist.

Kampaania käigus nimetas Nawrocki valimisi peaminister Tuski koalitsioonivalitsuse usaldushääletuseks. Nawrockile avaldasid toetust USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni esindajad.