Poola: USA vägede rotatsioon jätkub mõne nädala jooksul

Ameerika Ühendriigid on kinnitanud, et jätkavad mõne nädala jooksul oma vägede rotatsiooni Poolas pärast seda, kui protsess oli ajutiselt peatatud, teatas Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Poola on Ameerika Ühendriikide lojaalne liitlane, mistõttu oli mul eriti hea meel kuulda, et mõni nädal tagasi peatatud rotatsioon jätkub ning viiakse lõpule lähinädalatel," ütles Kosiniak-Kamysz esmaspäeval raketitehases toimunud tseremoonial.

Poola valitsus oli varem märku andnud, et töötab USA sõdurite riiki tagasitoomise nimel, kuid täpne ajakava polnud seni teada.

USA vaatab praegu üle Euroopasse paigutatud vägede arvu, leides, et Euroopa riigid peaksid kandma suuremat vastutust oma kaitse eest ning kulutama sellele rohkem.

Washington teatas mais, et peatab vägede rotatsiooni NATO liitlasriiki Poolasse. Mõni päev hiljem ütles aga USA president Donald Trump, et USA saadab Poolasse veel 5000 sõdurit. Poola piirneb nii Ukraina kui ka Venemaa Kaliningradi oblasti ning Moskva liitlase Valgevenega.

Kosiniak-Kamysz esines pärast lepingu allkirjastamist, mille kohaselt hakkab üks Poola tehas tootma Poola relvajõudude jaoks USA disainitud Barracuda tiibrakette.

Samal üritusel kutsus peaminister Donald Tusk kogu Poola poliitilist spektrit üles säilitama ühtsust Ukraina sõjapüüdluste toetamisel.

Tema üleskutse tuli ajal, mil Varssavi ja Kiievi suhted on halvenenud vaidluse tõttu, mis puudutab ühe Ukraina sõjaväeüksuse nimetamist Teise maailmasõja ajal poolakaid tapnud Ukraina üksuse järgi.