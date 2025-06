Poola valitsus võitis usaldushääletuse

Tuski valitsuse jätkamise poolt hääletas Poola seimis 243 saadikut ning tema vastu andis hääle 210 parlamendi liiget. Tuski laiapõhjalisel koalitsioonil on 460-kohalises parlamendi alamkojas 242 liiget, mis tähendab, et kolmapäevase usaldushääletuse võit oli tõenäoline.

Tusk otsustas usaldushääletuse algatada, kui tema juhitava Kodanikekoalitsiooni kandidaat Rafal Trzaskowski sai 1. juunil peetud presidendivalimiste teises voorus lüüa rahvuslaste kandidaadilt Karol Nawrockilt, vallandades koalitsioonivalitsuse väiksemate partnerite etteheited. Presidendivalimiste tulemus seadis kahtluse alla valitsuse tuleviku, kuna valitsuse suhtes vaenulik president saab selle tööd vetoõigust kasutades takistada.

"Mul oli seda hääletust vaja, sest me nägime... spekulatsioone, et see valitsus ei suuda, et Tusk võidakse maha võtta ja te ei saa sellistel tingimustel töötada," ütles Tusk.

Samas lisas ta, et tal tuleb valijate usaldust taastamiseks palju rohkem teha.

Hääletuseelses arutelus nimetas Tusk suuremaid kaitsekulutusi ja migrantidele viisade väljastamise kärpimist kui suuri saavutusi pärast seda, kui ta 2023. aasta detsembris võimule asus, asendades Nawrockit toetava rahvuslik-konservatiivse partei Seadus ja Õiglus (PiS).

Tusk ütles ka, et tema valitsus jätkab jõupingutusi PiS-i läbiviidud kohtureformide tagasipööramiseks, mis Euroopa Liidu väitel kahjustavad kohtute sõltumatust. Poola ametist lahkuv president Andrzej Duda, samuti PiS-i liitlane, on seni blokeerinud valitsuse katsed kohtureforme tagasi pöörata.

Analüütikud ütlevad, et paljud Poola valijad on pettunud valitsuse suutmatusest täita lubadusi, sealhulgas abordiseaduste liberaliseerimine, kohtusüsteemi reformimine ja künnise tõstmine, millest alates peavad poolakad hakkama makse maksma.

Kolmapäeval avaldatud intervjuus ütles presidendiks valitud Nawrocki päevalehele Dziennik Gazeta Prawna, et allkirjastab maksusoodustuse piirmäära tõstmise seaduse ja esitab isegi ise sellise seaduseelnõu, kui valitsus seda ei tee.

Viitega Tuski valitsuse suutmatusele täita 100 lubadust, mis ta esimese 100 päeva jooksul teha lubas, ütles Nawrocki, et ta teeb ​​(need) Donald Tuski heaks. "Kas see pole lepitus," küsis tulevane president.

Valitsus oli lootnud Trzaskowski võidule presidendivalimistel, mis oleks andnud talle vabaduse oma tegevuskava täielikult ellu viia.

Seistes silmitsi kriitikaga tema tegevuse suhtes isegi tavaliselt tema suhtes leebete meediaväljaannete poolt, pidas Tusk usaldushääletust võimaluseks oma 18 kuud vana valitsuse taaskäivitamiseks.

"Ma tahaksin, et te teaksite, et kogu... koalitsiooni jaoks annab see päev uue hoo ja ma olen veendunud, et tulete selle ülesandega toime," ütles ta oma valitsusele kolmapäevase hääletuse eel.

Tusk on öelnud, et peagi toimub valitsuse ümberkujundamine, tõenäoliselt juulis. Samal ajal ütlevad administratsiooni liikmed, et ka nende koalitsioonileping tuleb uuesti läbi rääkida, mis võib viia konfliktini.

PiS on aga olukorda nautinud. Selle juht, veteranpoliitik Jaroslaw Kaczynski tegi ettepaneku, et töörahu taastamiseks tuleks viivitamatult moodustada ekspertidest koosnev tehniline valitsus.

Endine justiitsminister Zbigniew Ziobro, kohtureformide kavandaja, mille Tuski valitsus on püüdnud ära muuta, oli otsekohesem: "Kaotatud presidendivalimised on Donald Tuski lõpp," ütles ta ajakirjanikele. "Tema saatus on juba kinnitatud."