Sopi-Tootsi tuulepargi mürauuring rikkumisi ei tuvastanud

38 tuulikuga Sopi-Tootsi tuulepargis mürauuring on Eesti seni mahukaim selline uuring. Mõõtmised tehti kuu aja jooksul märtsi lõpust aprilli lõpuni. Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnul mõõdeti nii kuuldavat müra, infraheli kui ka madalsageduslikku heli.

"Mõõdeti kuuldavat müra nii välisõhus kui ka madalsageduslikku müra eluruumides. Mõõdeti ka infraheli nii tuuliku juures inimeste elamute ümbruses kui ka elamus sees. Mõõdeti 16 erinevas punktis, neist kolm olid referentspunktid, kaks punkti asusid tuulikupargi läheduses või ümbruses ja viis mõõtmispunkti olid inimeste elamutes sees. Kuus mõõtmispunkti olid elamute õuealadel. Mõõtmise päeva valikul arvestati ka seda, milline on tuule kiirus, tuule suund, kas on sademeid, et välistada müramõõtmist segavad faktorid," lausus Juhkam.

Juhkami sõnul viidi mõõtmised läbi tuulikupargile lähemates kohtades, nagu Metsakülas, Viluveres ja Tootsi alevis. Terviseamet rikkumisi ei tuvastanud.

"Välisõhus mõõdetud kuuldava müra tase ei ületanud ühegi elamuala juures lubatud piirväärtusi. Samuti oli kuuldav müra ka tuulikute läheduses üsna normaalsel tasemel. Infraheli samuti ei ületanud ei inimeste elamualadel, ei inimeste elamute sees ega ka tuuliku läheduses lubatud piirväärtuseid. Lisaks sellele mõõdeti inimeste elamutes madalasageduslikku müra ja võime öelda, et madalasagedusliku müratase ei ületanud soovituslikke tasemeid," rääkis Juhkam.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit ütles, et vald soovis kindlasti, et mõõtmised pargis ära tehakse. Koidi sõnul on valda tuuleparkide planeerimisel oluline teada, et need on inimesele ohutud.

"Tulemused tõepoolest näitasid, et mõju hindamisel tehtud modelleerimised ei erine liiga palju päris mõõtmisest, kui park valmis on. Ja avastati, et tuulepargist mõjutatult ei ole normiületamisi. Nii et see teadmine on nüüd meil olemas ja eks me võtame seda arvesse ka järgnevate aladega edasi minemisel," lausus Koit.