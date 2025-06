Elering vahetab välja Mustvee-Paide ning Paide-Kiisa kõrgepingeliini

Elering vahetab välja Mustvee ja Paide ning Paide ja Kiisa vahelise 330-kilovoldise kõrgepingeliini, tööjärg on jõudnud Järvamaale. Projekt on osa programmist, mis seob omavahel kindlamalt kokku Lääne- ja Ida-Eesti suured transiitliinid, mis omakorda võimaldab võrku liita uusi tootmisvõimsusi.

Viru-Paide kõrgepingeliini Mustvee ja Paide vahelisel 84-kilomeetrisel lõigul vahetatakse välja ligi 300 kõrgepingemasti.

"Narvast kuni Mustveeni kulgeva osa demonteerime täielikult, kuna seda liinilõiku enam tarvis ei lähe. Ja Mustveest kuni Paideni rekonstrueerime liini olemasolevas asukohas, vahetame välja vundamendid, mastid, juhtmed," ütles Eleringi projektijuht Marten Raidma.

Neljapäeva hommikul olid aktsiaseltsi Enersense ja osaühingu Leonhard Weiss töömehed Järvamaal ametis 26 meetri kõrguse ankrumasti püstitamisega. Õnneks tuul ja äike töid ei seganud.

"Kõik on polditavad liited. Maa peal pannakse see kokku, tõstetakse ruumiliseks ja seejärel ongi juba kraanatõste. On omad ehitusnõuded, mida kõik järgima peavad, mida ka tehakse ja selle tõttu üldjuhul ka kõik õnnestub. Ja siis võib-olla väliselt ei tundu nii ohtlik," lausus Enersense projektijuht Edi Valgemäe.

Mustvee-Paide liini rekonstrueerimine algas möödunud aasta oktoobris, töövõtja Enersense on Marten Raidma sõnul töögraafikust pisut isegi ees, mistõttu võidakse liin pingestada juba oktoobri lõpus.

"Tänavu käivad tööd ka Paide ja Kiisa vahel, kus on täpselt samamoodi 330-kilovoldise liini rekonstrueerimine ja samamoodi on meil tööd käimas ka Lääne-Eestis 110-kilovoldise võrgu rekonstrueerimisel. Seal uuendame liine ja lisaks ehitame uue Lihula 330-kilovoldise alajaama. Kõik need tööd lõpptulemusena peaksid parandama uute tootmisvõimsuste võrku liitumise võimalusi," rääkis Raidma.

Mustvee-Paide ja Paide-Kiisa kõrgepingeliini rekonstrueerimine maksab kokku pisut üle 62 miljoni euro.

"Mustvee-Paide ja Paide-Kiisa liine me rahastame ühe kolmandiku ulatuses Euroopa Liidu taasterahastusfondist ja umbes kaks kolmandikku tuleb ülekoormustasust. Ehk et elektritarbija arvel olev võrguteenus sellest ei kalline," ütles Raidma.