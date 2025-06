Soinaste, Ülenurme ja Tõrvandi vesi kõlbab taas kraanist juua

Tõrvandi ja Soinaste lasteaiale ning Tõrvandi koolile jääb vee keetmise soovitus veel kehtima, sest asutuste torustikud ja veeseadmed vajavad kolooniate arvu kõikumise tõttu täiendavat hooldust.

27. mai veeproovides oli viiteid patogeensusele ka Tartus Variku koolis, kuid kuna seal on hilisemad proovid korras olnud, lõpetab terviseamet seal veeproovide võtmise.

Tartu veevärk jätkab endiselt torustiku kontrolliga ja korraldab oma töö ümber tugevdades seiret. Samuti plaanib veevärk karmistada sisevõrgu reegleid.

"Kuna on tegemist ka osaliselt vanema võrguga, siis me kindlasti vaatame kõikvõimalikud ühenduskohad üle. Selle kriisi üks õppetunde on see, et täna kõikides eraldatud piirkondades tulebki ehitada välja kloorimisvõimalus, et kui tekib edaspidi mingisugune häire vee kvaliteedis, siis on võimalik ülikiiresti kloor peale panna," lausus Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapp.

"Ülenurme puhul meil ikkagi jätkuvalt menetlus veel käib, me ei ole veel selle puhangu põhjust suutnud välja selgitada. Seda me veel täpsustame ja tegeleme nende lokaalsete probleemidega edasi, aga üldiselt keetmissoovitus on ikkagi maas ja vesi võiks olla ohutu joomiseks. Meie soovitus inimestele, kellel on oma majapidamises mõned filterseadmed paigaldatud, et ka hetkel tuleks filtrite hooldus teha. Kui oli vesi saastunud, siis seal mõni jääk võib alles olla ja see võib majasiseselt edasi tekitada probleeme," ütles terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht Agne Allas.