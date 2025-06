Erakonnad pööravad kohalikel valimistel varasemast rohkem tähelepanu Ida-Virumaale

Eesti 200 seisukohalt on valimiste põhiteema Eesti tuleviku kindlustamine.

"Kuidas Eesti on kaitstud, haritud ja inimesed on õnnelikud ning seda 10-20 aasta pärast ja kaugemgi- nii nagu Eesti 200 on alati mõelnud," lausus erakonna aseesimees Aleksei Jašin.

Eesti 200 paneb nimekirjad välja suuremates linnades ning Tallinna ümbruse omavalitsustes. Valimistel kandideerivad ka mõned erakonna ministrid.

Nädalavahetusel tutvustavad oma valimisplaane lisaks eelnimetatud erakonnale ka Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid.

Sotsiaaldemokraatide jaoks on valimiste põhiteemaks toimetulek.

"Kas me seisame kitsaste ärihuvide eest või hoopiski kõigi Eesti inimeste, perede, väikeettevõtete ja erinevate piirkondade eest? Inimeste toimetulek on meie jaoks põhiküsimus," sõnas SDE peasekretär Piret Hartmann.

Sotsid lähevad oma nimekirjaga välja vähemalt pooltes omavalitsustes ning sotsiaaldemokraate leidub ka valimisliitudes.

Reformierakond osaleb valimistel võimalikult paljudes omavalitsustes. Kandideerivad ka mitmed riigikogu liikmetest ministrid, välja arvatud peaminister.

"Me oleme saanud Ida-Virumaal päris tugevalt jala maha ja alles eile tegime Narva-Jõesuus piirkonna. Oleme pannud tubli võistkonna kokku ka Narvas," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Ida-Virumaal kandideerib oma nimekirjadega seekord ka erakond Isamaa, kes pidas oma suurkogu eelmisel nädalavahetusel. Valimisteema kohta ütles Suslov, et see on igas omavalitsuses veidi erinev.

Keskerakond leiab, et kohalik poliitika on otseselt seotud Toompeal tehtavate otsustega.

"Omavalitsused sõltuvad riigi finantseerimisest ja kui meil samal viisil jätkub riigi poliitika, siis omavalitsused ise ei suuda kriisist välja tulla. See ressurss on nii piiratud, et ükskõik kes on võimul - ei ole midagi otsustada," lausus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Keskerakond tahab oma nimekirjaga kandideerida suuremates omavalitsustes ning soovib, et keskerakondlased kandideeriksid oma partei lipu all, kuid ka erandid on võimalikud.

Parempoolsed soovivad samuti, et erakonna liikmed eelistaksid oma erakonna nimekirja. Parempoolsete jaoks on olulised Tallinn, Tartu ja Pärnu ning neid ümbritsevad vallad. Parempoolsete arvates võiks omavalitsusi olla praegusest vähem.

"Meie valimiste põhiteema on tugevad kohalikud omavalitsused, mis keskendub majandusele ehk sellele kohalikule majanduskeskkonnale - kuidas meelitada investeeringud, kuidas saavad kohalikud omavalitsused konkureerida," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Kohalikud valimised on oktoobris.