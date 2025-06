Läti kohalike valimiste hääled loetakse üle käsitsi

Vaivarsi sõnul osutus automaatne häältelugemissüsteem liiga aeglaseks. Valimissüsteemi toimimise eest vastutab riigi digitaalarengu agentuur (SDDA).

Riia valimiskomisjoni juht Maris Zviedris ütles, et mõned valimisjaoskonnad olid enne seda otsust töö peatanud, sest pidid üle kahe tunni mõttetus järjekorras ootama.

"Alustame pikka, aga vähemalt protsessi. See on küll raske, kuid vähemalt hakkame tegutsema," ütles ta, lisades, et nemad olid käsitsi häältelugemist keskvalimiskomisjonilt korduvalt taotlenud, kuid saanud äraütleva vastuse.

Zviedrise hinnangul läheb käsitsi häälte lugemine kõigest hoolimata kiiremini, kuid ta ei osanud prognoosida, millal lõplikud andmed avalikustatakse.

"Mu varasemad ennustused osutusid kahjuks tõeks," tõdes ta. "Probleemid häältelugemisega ei piirdu üksnes suurte Riia valimisjaoskondadega."

Varem teatati, et inimesed olid sotsiaalmeedias vihased tõrgete pärast valimiskomisjoni veebilehe töös.

Valimisõhtul ei kuvanud valimiskomisjoni veebileht tund aega uusi andmeid häälte arvu kohta, viimati uuendati andmeid enne südaööd. Meedia andmeil oli lehel valesti kajastatud ka valimisjaoskondade arv.

Esialgsetel andmetel osales kohalikel valimistel üle 47 protsendi valimisõiguslikest Läti elanikest.