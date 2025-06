Läti minister kõrvaldas töölt valimistel häältelugemise eest vastutanud ametniku

Berzina ütles esmaspäeval Läti rahvusringhäälingule antud intervjuus, et valimised ise olid edukad, kuigi süsteemis esines mõningaid viivitusi. Valimiste teine ​​osa, häältelugemine, kukkus aga läbi. Skaneerimissüsteem ei töötanud ja valimisjaoskondade töötajad pidid hääled käsitsi kokku lugema. "See on täiesti vastuvõetamatu ja lubamatu," rääkis Berzina.

Tema sõnul peab selle eest võtma ka keskvalimiskomisjon.

"Minu hinnangul oli valimiste juhtimine väga nõrk. Valimiste korralduse eest vastutab keskvalimiskomisjon, kes on ainukese asutusena sellise mandaadi saanud ja kogu vastutus lasub tal. Tehnilise poole eest vastutab digiarengu agentuur. Seetõttu otsustasin ma selle asutuse direktori töölt kõrvaldada," rääkis Berzina.

Ministri sõnul oli tal digiarengu agentuuriga juba pühapäeval arutelud: "Analüüsisime neid protsesse, kuid selleks, et väga konkreetselt ja detailselt öelda, mis juhtus, on vaja ametkondlikku juurdlust, mis ka täna käivitatakse," ütles Berzina.

Esmaspäeva hommikul kogunes erakorralisele koosolekule veebruaris valimisprotsessi tõrgeteta kulgemiseks loodud institutsioonidevaheline töörühm, et uurida põhjusi, miks kohalike valimiste tulemuste kokkulugemisega probleeme tekkis.

Berzina ütles, et ei vabasta ka ennast vastutusest: "Loomulikult tunnen ma juhtunu eest vastutust. Niipea kui probleemid tekkisid, olin pidevalt protsessis kaasas ja tegin koostööd spetsialistidega. Aga tahan rõhutada, et poliitikud ei tohiks valimistesse sekkuda, see on oht demokraatiale."

Minister kinnitas, et kuni viimase hetkeni ei tulnud signaale, mis hoiataks häältelugemise käigus midagi valesti minemast. Nüüd alustatakse juhtunu kohta ametlikku juurdlust.

Lätis laupäeval peetud kohalike valimiste häälte kokkulugemiseks mõeldud tehniline süsteem töötas liiga aeglaselt ning seetõttu loeti hääled kokku käsitsi. Läti president Edgars Rinkevičs nimetas kohalike valimiste korraldust läbikukkumiseks.