Läti valimissegaduse eest vastutanud minister astus tagasi

Valitsuse liikme tagasiastumisest teatanud peaminister Evika Silina (Uus Ühtsus) ütles pärast kohtumist president Edgars Rinkevicsiga, et Berzina esitas oma tagasiastumisavalduse kolmapäeval ning peaminister võttis selle vastu.

Peaminister märkis, et Berzina oli esimene, kes tegutses aktiivselt valimisprotsessis ilmnenud probleemide lahendamiseks ning peatas Riikliku Digiarengu Ameti (SDDA) juhi töölepingu. Silina sõnul alustas minister samuti viivitamatult elektroonilise hääletamise registreerimis- ja loendussüsteemi probleemide põhjuste väljaselgitamist.

Lätis laupäeval peetud kohalike valimiste häälte kokkulugemiseks mõeldud tehniline süsteem töötas liiga aeglaselt ning seetõttu loeti hääled kokku käsitsi, mis põhjustas tulemuste selgumises viivituse. Läti president Edgars Rinkevičs nimetas kohalike valimiste korraldust läbikukkumiseks.

Kolmapäeval, pärast kohtumist Silinaga rõhutas Rinkevičs siiski, et tal ei ole ei riigi julgeolekustruktuuridelt ega teistelt pädevatelt organitelt andmeid, mis seaksid kahtluse alla valimistulemuste või nende legitiimsuse.

Peaminister Silina ütles kolmapäeval, et praegu on kõige olulisem tagada, et toimunu suhtes selgitakse kõik peensusteni välja ning kindlustada, et selline olukord ei korduks 2026. aasta sügisel toimuvatel parlamendivalimistel.

Peaminister rõhutas, et Berzina on kogenud poliitik ja astus selle sammu, kuna tema vastutada oli valimisprotsessi tehniline pool, sealhulgas SDDA tegevus.

Berzina saab pärast ministriametist lahkumist naasta seimi, kuna ta valiti viimastel parlamendivalimistel seimi 14. koosseisu liikmeks. Kui Berzina otsustab oma mandaadi vastu võtta, peab seimist lahkuma Ingrida Circene (Uus Ühtsus).

Segadus valitseb keskvalimiskomisjoni esimehe Kristīne Saulīte tagasiastumise suhtes, millele avaldas toetust peaminister Silina. Saulina teatas otsusest tagasi astuda enne kohtumist seimi avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste komisjoniga, kuid pärast kohtumist ütles, et ei ole enam kindel, kas astub tagasi.

"Ma ei olnud valmis selleks, et komisjoni liikmed heidavad mulle ette vastutustundetut käitumist, kui ametist tagasi astun. Oleks vastutustundetu seda sõnumit eirata," lausus Saulīte.