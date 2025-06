Rait Kuuse: vanglarent ehitab tugevamat riiki

Midagi sellist vähemalt Eestis ei ole varem tehtud. Kas teil on kuskilt mõnda kogemust võtta, mille pealt õppida?

Varasematel aastatel Euroopas on selliseid renditehinguid tõesti sõlmitud. Norra - Holland, Belgia - Holland on samamoodi teinud.

Samamoodi sadades?

Ikkagi kohtade arv mõõdetav jah seal kuni 500-ni välja.

Kas sellise mastaapse olukorra juures on üldse võimalik kõik riskid ära maandada?

On võimalik ehitada üles süsteem, mis on võimeline nende riskidega tegelema. Ega me ju tõesti 100 protsenti kõiki riske maandada ei suuda, küll aga täna, olles väga head koostööd teinud teiste sisejulgeoleku asutustega, oleme me üsna veendunud, et me suudame kõike seda hallata.

Kui palju teil on aega selle hetkeni, kui hakkavad tulema esimesed grupid?

See sõltub natukene ka sellest, et millal siis konkreetne leping jõusse saab, see on täna veel natuke lahtine. Küll, aga see esimene võimalik hetk, kus me alustaksime välisvangidega Tartu vanglas, oleks järgmise aasta teisel poolaastal.

Vaieldamatult saab see olema ka paras rahvaste paabel. Ei ole võimalik, et kõik vanglaametnikud õpivad ära perfektselt rootsi keele, kuidas te nendega ikkagi suhtlema hakkate?

Töökeelena oleme kokku leppinud, et nii dokumentatsioon kui ka selline vahetu suhtlus toimub inglise keeles. Ja eks me peame lahendama ka tõlkimise küsimuse selleks kasutades nii tehnikat kui ka inimtõlke.

Aga kui teil on vang, kelle inglise keele tase pole kuigi hea?

Tehnoloogia aitab siis.

Kui tulevad sajad vangid teistest kultuuriruumidest, kas te peate hakkama pakkuma ka näiteks halal- ja koššertoitu?

Detaile on palju, aga kogu see rendileping on ikkagi meie tingimustel, meie seadusandluse kohaselt, mõningaste kohandustega. Liiga suuri kompromisse me siin tegema pidanud tegelikult ei ole.

Keegi ei saa nõuda ainult halal-toitu?

Ei, keegi seda nõuda ei saa. Samas vangla kauplus tänagi pakub piisavalt võimalusi ise oma toidusedelit sättida.

Nii et keegi nälga ei sure?

Keegi nälga ei sure.

Ärilises plaanis. Kas teie hinnangul tegime me hea diili?

Ma arvan, et me oleme tegemas head diili. Ja eks meil on siin riigina otsustada seda, et kas me siis kärbime kõik võimed olematuks või siis tegelikult ehitame tugevamat riiki. Me arvame, et vanglarent ehitab tugevamat riiki.